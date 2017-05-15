Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 2000п по ММВБ, упали Мосбиржа и Сургутнефтегаз

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью на сигналах нефтепроизводителей о готовности продлить до марта 2018 года соглашение об ограничении добычи; индекс ММВБ смог закрепиться выше 2000 пунктов, несмотря на резкое укрепление рубля.

По итогам торгов индекс ММВБ составил 2003,12 пункта (+0,4%), индекс РТС вырос до 1119,98 пункта (+1,8%); динамика рублевых цен "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) оказалась разнополярной в пределах 3,1%.

Доллар упал до 56,34 рубля (-0,75 рубля).

В лидерах роста выступили рублевые акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+2,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+2,2%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+2,2% и +3,1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2,9%).

Подешевели бумаги "Газпрома" (-0,8%), "Мосбиржи" (-5,6%, реестр акционеров для дивидендов закрылся на бирже в прошлую пятницу), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-1,8%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,2%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1% и -2,5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-2,5%).

"Мосбиржа" выплатит дивиденды за 2016 год в размере 7,68 рубля на акцию, всего на выплаты будет направлено 17,5 млрд рублей, что составляет 69,3% чистой прибыли по МСФО за 2016 год. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 16 мая.

Акции "Сургутнефтегаза" упали на новостях о размере дивидендов, хотя позитивным моментом является сам факт выплат, несмотря на "бумажные" убытки компании за 2016 год из-за переоценки валютных курсов.

Так, совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить за 2016 год дивиденды в размере 0,6 рубля на все виды акций на фоне убытка за минувший год - на выплаты будет направлена часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 млрд 56,795 млн рублей, сообщила компания.

Акции "Газпрома" просели после заявлений президента РФ Владимира Путина о том, что решение правительства по размеру дивидендов "Газпрома" будет учитывать, что значительную долю прибыли концерна по международным стандартам составляет "бумажная" прибыль по курсовым разницам.

"Дело в том, что мы переходим на международную систему учета - МСФО. А есть наша отечественная система учета. По МСФО у такой компании, как "Газпром" (MOEX: GAZP), большая прибыль. Но она бумажная. Она на бумаге. Реального денежного потока нет. Поэтому когда правительство будет принимать решение по этому вопросу, оно, безусловно, будет учитывать реалии, а не бумажную составляющую доходов компании. Исходя именно из этого и будет принято окончательное решение. Мы этот вопрос обсуждали недавно с председателем правительства, прямо накануне моего отъезда в Пекин", - сказал В.Путин.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов, несмотря на состоявшиеся на выходных испытания северокорейской ракеты и атаку вируса, поразившего компьютеры по всему миру.

Также улучшились настроения в Европе (FTSE, CAC 40 расту на 0,2-0,3%, плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,4%) и раллирует нефть на оптимистичных сигналах министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

В совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине говорится, что страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в понедельник составила $52,1 за баррель (+2,5%), июльская цена WTI - $49,45 за баррель (+2,7%). По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Как отмечает ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова, нефтяные новости подбросили цену Brent выше $52 за баррель - инвесторы позитивно оценивают не столько факт возможного пролонгирования договоренностей между двумя крупнейшими странами-экспортерами нефти, сколько информацию о сроках продления. Предположительно, именно длительное ограничение добычи углеводородного сырья способствует поддержанию баланса на нефтяном рынке. Впрочем, вечером в понедельник рост нефтяных котировок приостановился.

Положительная динамика цен на нефть вернула российский рубль на путь укрепления. В отсутствие дальнейшего роста цен на нефть американская валюта может попробовать устояться на достигнутых уровнях - в районе 56,4 руб./$1.

По словам аналитика ВТБ 24 Алексея Михеева, нефть выросла на новостях о планах Россия и Саудовской Аравии продлить соглашение об ограничении добычи нефти, однако рынки совершенно проигнорировали негативные новости из Китая, где промпроизводство и розничные продажи в апреле упали сильнее ожиданий. Слабая статистика КНР говорит в пользу гипотезы о том, что в этом году рынки ожидает глобальное сворачивание аппетитов к риску.

Возвращаясь к нефти, следует отметить, что наблюдаемый рост цен на новостях о планах продления соглашения ОПЕК+ на 9 месяцев выглядит слабым и неуверенным - прирост составил всего $1,5 на баррель. Это говорит о том, что ожидаемые действия ОПЕК+ уже давно заложены в цену, и никто на самом деле не верит, что продления действий ОПЕК+ будет достаточно для удержания цен на достаточно высоких уровнях. Встреча ОПЕК в Вене пройдет 25 мая, но максимальный позитивный эффект от продления уже достигнут. Поэтому следует ожидать, что цена нефти еще обновит минимум, показанный 12 мая.

Рубль остается сильно перекуплен к нефти. Президент России В.Путин на пресс-конференции в Пекине заявил про текущее положение курса рубля, что "в целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся... Практика показывает, что все действия ЦБ были сбалансированными и верными". Поэтому пока не приходится рассчитывать на то, что рубль начнет падать сам по себе, а нефть в рублях если вернется на более приемлемые уровни, то это произойдет только при сильном росте сырья, при котором рост рубля будет отставать. Однако ожидается снижение нефти, а значит, перекупленность рубля будет только усиливаться: даже если нефть упадет к $45 за баррель, то максимум, что покажет пара - это 60 руб./$1 (при нефти в рублях 2700 рублей за баррель).

По словам аналитика ГК "Инстафорекс" Игоря Ковалева, оптимизм товарно-сырьевых площадок нашел отражение в динамике рисковых активов, поддержав рост мировых фондовых индексов, включая российские.

Акции ВТБ получили поддержку после публикации хорошей отчетности - в первом квартале чистая прибыль банка увеличилась в 46 раз. Также было зафиксировано улучшение эффективности затрат в январе-марте за счет сокращения отношения расходов к чистым операционным доходам до создания резервов до 42,4% от 54,5% в первом квартале прошлого года.

Акции АФК "Система" продолжают оставаться под давлением продавцов. Арбитражный суд Башкирии зарегистрировал иск "Роснефти" к "Системе" на сумму 106,6 млрд рублей. В материалах суда указано, что претензии к ответчику связаны с убытками "Башнефти", которые она понесла в рамках реорганизации в 2014 году. Предварительное заседание суда по этому делу состоится 6 июня.

По словам аналитика компании "Открытие брокер" Андрея Кочеткова, крепкий рубль вновь оказался непреодолимым препятствием на пути оптимистов, хотя некоторое оживление вносят дивидендные истории. Совет директоров "МГТС" (MOEX: MGTS) (+40% и +40% "префы", бумаги обновили максимумы) внес предложение выплатить 233 рубля на каждую акцию за 2016 год. Даже бурный рост котировок сохраняет за бумагой статус одной из наиболее привлекательных дивидендных историй с доходностью выше 18% (закрытие реестра не позднее 27 июля). В бумагах "Газпрома", напротив, может наступить дивидендное разочарование. Президент РФ В.Путин заявил, что совет директоров компании должен исходить из реалий, а не из бумажной прибыли, при этом реального денежного потока у компании нет. "КАМАЗ" (MOEX: KMAZ) (+0,8%) увеличил продажи грузовиков в январе-апреле на 18% (до 9 тыс. 326 штук).

Рубль укрепляется за счет нефти и на фоне новостей от ЦБ РФ, который считает, что искусственное занижение курса рубля хоть и создаст некоторые преимущества, но за счет благосостояния населения. Регулятор, как минимум на уровне экспертной оценки, не поддерживает разговоры в Минфине и Минэкономразвития о пользе ослабления рубля, что существенно снижает перспективы данного сценария на второе полугодие.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в понедельник кроме бумаг "МГТС" подорожали акции "Новороссийского комбината хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (+5,7%), "Дорогобужа" (MOEX: DGBZ) (+4%), "Казаньоргсинтеза" (MOEX: KZOS) (+3,2%), банка "ФК Открытие" (MOEX: OFCB) (+2,5%).

Подешевели бумаги "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (-10,3%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-8,7%), "МРСК Урала" (MOEX: MRKU) (-6,8%, до 0,1365 рубля), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-4,8%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (-4,7%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,9%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-3,5%).

Совет директоров "МРСК Урала" на заседании 12 мая рекомендовал акционерам на годовом собрании 5 июня принять решение о выплате дивидендов по итогам 2016 года в размере 0,0083 рубля на акцию номиналом 0,1 рубля. Компания по итогам 2015 года выплатила дивиденды в размере 0,0142 рубля, то есть выплаты за 2016 год могут быть снижены в 1,7 раза. Реестр акционеров под дивиденды закроется 20 июня.

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 31,075 млрд рублей (из них 8 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).

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