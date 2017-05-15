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15 мая 2017 года 19:30

Рубль уверенно растет к доллару и евро в связи с сильным повышением цен на нефть

Москва. 15 мая. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря сильному скачку цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,34 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 74,5 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,84 руб./EUR1, опустившись на 61 копейку. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) снизилась на 68,43 копейки, до 58,82 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль уверенно повышается к доллару и евро на вечерних торгах благодаря улучшению ситуации на рынке энергоносителей, где цены на нефть находятся у максимальных уровней за две недели на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник выросла на 2,58% до $52,15 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,76% - до $49,5 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства. Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая.

Начальник отдела конверсионных операций Металлинвестбанка Александр Панасенко сообщил "Интерфаксу", что в ходе торгов понедельника наблюдается достаточно существенное укрепление рубля. "Доллар к рублю сильно снизился, а минимальное значение пары "доллар-рубль" было вблизи отметки 56,2 руб./$1. Рост рубля происходит на фоне цен на нефть, уверенно дорожающих после того, как вышла информация о возможной пролонгации соглашения о снижении нефтедобычи странами ОПЕК+ еще на девять месяцев. Нефть на этой информации превышала $52,6 за баррель, что и определило сегодняшнее поведение рубля. Под вечер нефть немного снизила темпы роста, что позволило доллару немного отыграть свои позиции", - отметил А.Панасенко.

"Позитивная динамика на нефтяном рынке позволяет курсу российской валюты активно прибавлять против доллара и евро. Основной рост мы видим против американской валюты в связи с тем, что евро выглядит более сильным на международном рынке Forex. Котировки "черного золота" перешли в активную фазу роста еще в середине прошедшей недели, а первоначально это произошло после публикации позитивного отчета по запасам в США. Сегодняшнее известие о планах продления сделки ОПЕК еще более подогрело интерес к нефтяным фьючерсам", - добавил руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

"Рубль существенно укреплялся против своих конкурентов, причем очередное наступление рубля поддерживается не только ростом котировок нефти выше $52 за баррель, но и позицией ЦБ РФ. Департамент исследований и прогнозирования Банка России выпустил аналитическую записку, в которой объясняет, почему поддержка экономики за счет искусственного изменения курса рубля не принесет желаемых результатов. В частности, отмечается, что искусственное занижение курса рубля создаст некоторые преимущества, но за счет благосостояния населения. В последнее время многие прогнозы указывают на то, что ЦБ РФ может выйти на рынок с валютными интервенциями, но содержание аналитической записки и интервью главы ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, которое она дала на прошлой неделе, свидетельствуют об обратном. Однако у регулятора остаются свои инструменты влияния на курс без осуществления интервенций. Дальнейшее снижение ставки будет сокращать разрыв доходности в долларах и рублях, что постепенно снизит актуальность рублевого carry trade", - считает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков.

"Стоит также отметить высказывание президента России Владимира Путина о невозможности искусственного воздействия на баланс курса рубля, который в настоящее время глава государства счел "удовлетворительным". Слова президента были подтверждены аналитической запиской ЦБ РФ, где аналитики регулятора пришли к выводу, что попытки занижения курса с помощью валютных интервенций, как правило, неудачные. Наконец, страхи о скором выходе на валютный рынок Банка России развеял глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ Игорь Дмитриев, пояснив, что пополнение международных резервов - это вопрос будущего, и приоритетной задачей в настоящее время остается цель по инфляции", - подчеркнул начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"В среднесрочной перспективе укрепление рубля, как и других рисковых валют, ограничено и вряд ли пойдет ниже уровней в районе 55 руб./$1. На рубль в дальнейшем в большой степени будет влиять постепенное увеличение спроса на доллары, которое связано с сезонным повышением импорта и с потенциальным укреплением доллара на Forex. Кроме того, постепенно будет снижаться привлекательность нашей валюты для операций carry trade из-за снижения ключевой ставки ЦБ РФ. К тому же Банк России заявил, что при снижении инфляции к 4% может впервые за два года возобновить покупки валюты для пополнения резервов", - в свою очередь, обратил внимание ведущий аналитик ГК "Телетрейд" Марк Гойхман.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 мая на 63,82 копейки, до 56,53 руб./$1, и понизил курс евро на 24,66 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 74,99 копейки по отношению к пятнице и составил 56,4205 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 78,41 копейки по отношению к 12 мая и составил 56,409 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 712,409 млн, из которых $1 млрд 401,273 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $3 млрд 311,336 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" понизился на 35,89 копейки к пятнице - до 61,7911 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК понедельника опустился на 43,71 копейки по отношению к 12 мая и составил 61,8287 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR438,65 млн, из которых EUR217,395 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR221,255 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 3 б.п., составив 9,38% годовых (минимум с 31 октября 2014 года). Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,49% годовых (минимум с 3 октября 2014 года), ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,49% годовых.

"Сегодня с уплаты страховых взносов начался налоговый период. Пик выплат приходится на 25-29 мая, общий объем налоговых платежей в этом месяце будет относительно невелик, при том, что объем ликвидности на корсчетах и депозитах составляет 2,89 трлн рублей. Таким образом, на старте налогового периода уровень ликвидности в системе находится на достаточно комфортной отметке, соответственно, фактор налогов не должен оказывать значительное влияние на ставки", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.


Опубликовано: /Финмаркет/
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