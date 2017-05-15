Цены евробондов РФ в понедельник подрастают, отыгрывая скачок нефти и пятничный рост UST

Москва. 15 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник немного подрастают, отыгрывая скачок нефтяных цен на новостях о возможном продлении соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также пятничный рост стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:20 МСК выросла по отношению к закрытию 12 мая на 4 базисных пункта и составила 120,62% от номинала, что соответствует доходности 2,28% годовых (снижение на 1 пункт к предыдущему дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:20 МСК снизилась относительно итогов 12 мая на 2 базисных пункта, составив 101,09% от номинала. Доходность при этом выросла всего на 0,5 базисного пункта - до 1,515% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций сузился на 1,5 пункта по отношению к 12 мая и составил 76,5 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году выросли на 28 базисных пунктов по отношению к предыдущему дню и составили 115,7% от номинала (доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 4,815% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подорожали на 32 базисных пункта - до 111,77% от номинала (доходность снизилась на 2 базисных пункта - до 4,81% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 5 базисных пунктов, до 105,52% от номинала (доходность снизилась на 0,5 пункта и составила 4,015% годовых), а бумаги с погашением в 2023 году - на 22 пункта, до 108,6% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,355% годовых).

"Сегодня котировки российских еврооблигаций плавно подрастают благодаря заметно выросшим ценам на нефть, которые позитивно отреагировали на новости о том, что Россия и Саудовская Аравия поддерживают продление странами ОПЕК+ соглашения о сокращении добычи еще на 9 месяцев. При этом базовые активы - US Treasuries - после заметного роста в пятницу сегодня относительно стабильны, что также оказывает определенную поддержку отечественным евробондам", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке трейдер Росэксимбанка Руслан Пшонковский.

"На прошлой неделе мы также видели активизацию покупателей в секторе рублевых госбумаг (ОФЗ), что говорит о сохранении привлекательности для инвесторов операций carry trades. Все это в целом говорит о том, что у мировых инвесторов сохраняется интерес к покупке российского долга", - считает Р.Пшонковский.

Цены на нефть растут в понедельник, находятся у максимальных за две недели уровней, на ожиданиях продления срока действия соглашения об ограничении добычи нефти. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 МСК в понедельник выросла на 2,6% - до $52,16 за баррель. Июньские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 2,88% - до $49,22 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства. Нефтедобывающие страны примут решение в отношении возможного продления соглашения на встрече 25 мая.