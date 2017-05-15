Индекс ММВБ сегодня вырос на открытии на полпроцента, однако к концу торговой сессии потерял половину роста - ИК "Велес Капитал"

"Получив поддержку от роста нефтяных котировок, индекс ММВБ сегодня вырос на открытии на полпроцента, однако к концу торговой сессии потерял половину роста, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин. - Среди лидеров роста - акции «Сбербанка», «Яндекса» и «Роснефти». Также лучше рынка торговались бумаги Банка ВТБ после публикации хороших отчетных данных за 1 кв. 2017 года по МСФО. Наибольшее снижение сегодня продемонстрировали акции ММК и АФК «Система», а акции Московской биржи ожидаемо подешевели на дивидендной отсечке. Снижение показали и акции «Газпрома» на изменении ожиданий инвесторов о размере предстоящих дивидендных выплат госкомпании за 2016 год. Внешний фон сегодня был позитивным, несмотря на глобальную атаку компьютерного вируса-вымогателя в выходные. Позитивные новости из Китая о масштабных инвестициях в инфраструктуру «Шелкового пути» и рост нефти, вызванный совместными заявлениями министров энергетики РФ и Саудовской Аравии о поддержке продления соглашения об ограничении добычи нефти на 9 месяцев, позволили закрыться в плюсе как азиатским, так и европейским индексам. Американские фондовые площадки сегодня также открылись ростом".

Завтра, 16 мая, состоится заседание совета директоров «Газпрома», на котором будет принято решение о размере дивидендов за 2016 год. Также будут опубликованы отчетные данные Мосэнерго за 1 кв. 2017 года по МСФО. В США будут опубликованы сразу 3 важных показателя: количество новых разрешений на строительство многоквартирных домов и индекс промышленного производства за апрель, а также данные о объемах розничной торговли через Интернет за 1 кв. 2017 года.