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15 мая 2017 года 18:26
По нашим оценкам, рубль продолжит падение - ВТБ 24
"Итак, нефть открылась в понедельник с гэпом вверх после новости о том, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Гэп, впрочем, был небольшой, с утра нефть торговалась по 51.60 (при том, что 51 показывали не раз еще на прошлой неделе), но позже днем рост усилился, нефть поднималась до 52.50, хотя в моменте уже скатилась обратно на 52. При этом рынки совершенно проигнорировали негативные новости из Китая, опубликованные в азиатскую сессию понедельника. Промпроизводство и розничные продажи Китая за апрель упали сильнее, чем ожидалось. Промпроизводство упало с 7.6% г/г до 6.5% г/г (прогноз 7.0% г/г), розничные продажи упали с 10.9% г/г до 10.7% г/г (прогноз 10.8% г/г). А ведь такие данные – еще один существенный аргумент в пользу нашей гипотезы о том, что в этом году нас ждет глобальное сворачивание аппетитов к риску. Возвращаясь к новости о договоренности по нефти, отметим, что вплоть до самого последнего времени речь шла о продлении его на полгода. И вот теперь, когда никто уже может не сомневаться в том, что договоренность будет продлена, и даже на больший срок, чем считалось, нефть показывает рост всего лишь на полтора доллара. Это говорит о том, что, во-первых, ожидаемые действия ОПЕК+ уже давно заложены в цену, а, во-вторых, никто на самом деле не верит, что продления действий ОПЕК+ будет достаточно, чтобы удержать цену на достаточно высоких уровнях. Встреча ОПЕК в Вене пройдет 25 мая, но на наш взгляд, максимальный позитивный эффект от продления уже достигнут. Мы определенно ждем, что цена нефти еще обновит минимум, показанный 12 мая. Что касается рубля, то благодаря росту нефти он снова получил поддержку, доллар-рубль в моменте торгуется на 56.40, нефть в рублях на 2936". По-прежнему рубль остается сильно перекуплен к нефти, констатирует эксперт ВТБ 24. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине по итогам своего визита в Китай заявил про текущее положение курса рубля, что "в целом баланс для нас удовлетворительный, ничего искусственного мы делать не собираемся… Практика показывает, что все действия ЦБ были сбалансированными и верными". "Поэтому пока не приходится рассчитывать на то, что рубль начнет падать сам по себе, а нефть в рублях если вернется на более приемлемые уровни, то это произойдет только при сильном росте нефти, при котором рост рубля будет отставать, - заключает А. Михеев. - Однако мы ждем снижения нефти, а значит, наоборот, перекупленность рубля будет только усиливаться. Похоже, что даже если нефть упадет к 45 долл., то максимум, что мы увидим – это 60 рублей за доллар (при нефти в рублях 2700). По нашим оценкам, рубль продолжит падение".
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15 мая 2017 года 19:30
Москва. 15 мая. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря сильному скачку цен на нефть. читать дальше
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.15 мая 2017 года 18:55
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.15 мая 2017 года 16:06
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.15 мая 2017 года 15:45
Москва. 15 мая. Доллар США и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.15 мая 2017 года 15:31
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.15 мая 2017 года 15:14
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.15 мая 2017 года 14:30
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.15 мая 2017 года 14:06
Позитивная динамика на нефтяном рынке позволяет курсу рубля активно прибавлять против доллара и евро - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота активно растут на фоне информации о возможности продления сделки ОПЕК, констатирует аналитик компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Владимир Путин рассказал о росте доходов населения. Максим Орешкин предупредил об ослаблении рубля в летний период. Саудовская Аравия и... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:41
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.15 мая 2017 года 13:22
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22... читать дальше
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