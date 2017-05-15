Возникшее замедление темпов экономического роста Китая будет ограниченным - Julius Baer

"Опубликованные в этот понедельник данные по экономической активности в Китае за апрель показали снижение темпов роста, - указывает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - В частности, данные показали замедление темпов роста промышленного производства до 6,5% в годовом выражении, темпов роста розничных продаж – до 10,7%, а инвестиций в основные средства – до 8,9%. Таким образом, после необычайно сильного первого квартала экономическая активность замедляется из-за ослабления финансово-бюджетного стимулирования и ужесточения регулирования рынка недвижимости и теневого банковского сектора. Тем не менее, экономика продолжает получать поддержку в форме государственных инвестиций, как можно судить по опубликованным данным по кредитам и инвестициям в основные средства государственных предприятий. Мы считаем, что китайское правительство будет продолжать оказывать эту поддержку и будет готово вливать дополнительные средства, если замедление темпов роста окажется сильнее, чем ожидается. Мы ожидаем, что возникшее замедление темпов экономического роста Китая будет ограниченным, учитывая, что руководство страны готово поддержать экономику в случае необходимости. Спокойная обстановка будет особенно важна во время периода смены власти, предстоящего осенью. По этой причине процентные ставки могут перестать расти, и китайский юань может слегка ослабить позиции в следующие несколько месяцев".