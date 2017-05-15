MSCI объявит итоги полугодовой ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 16 мая, ожидается включение акций НЛМК

Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 15 на 16 мая 2017 года по московскому времени.

Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов.

Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают", то есть вкладываются в акции, входящие в структуру индекса, пропорционально весу в нем, а также разрабатывают сложные структурные инструменты на основе индексов. Включение в индекс MSCI гарантирует акциям компаний более высокую ликвидность.

ПЛЮС ОДИН

Как ожидают эксперты, скорее всего, в рамках майского пересмотра в индекс MSCI Russia будут включены акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (НЛМК) с учетом увеличения free float компании после продажи 1,5% ее акций, принадлежавших основному владельцу компании Владимиру Лисину через Fletcher Group Holdings, в рамках процедуры ускоренного букбилдинга в декабре прошлого года.

Согласно оценке стратега "ВТБ Капитала" Ильи Питерского, которая приводилась в апрельском обзоре, вес акций НЛМК в MSCI Russia Index составит порядка 1,37%, что обеспечит приток капитала в эти бумаги со стороны пассивных инвесторов на уровне $200 млн.

В то же время стратег финансовой группы (ФГ) "БКС" Вячеслав Смольянинов отмечает, что включение акций НЛМК в индекс MSCI Russia широко ожидаемо рынком. Кроме того, согласно его оценкам, акции НЛМК были самой популярной бумагой среди неиндексных имен у фондов, специализирующихся на акциях РФ (Russia-dedicated funds), по итогам четвертого квартала 2016 года, при этом в свете предстоящего включения их позиции в бумаге за последние месяцы могли вырасти еще больше. Таким образом, позитивный эффект от включения акций НЛМК в индекс MSCI Russia может быть ограничен.

Sberbank Investment Research, аналитическое подразделение Sberbank CIB, ожидает включения акций НЛМК в расчетную базу индекса MSCI Russia в рамках майской ребалансировки.

ВЕС ФОСАГРО МОГУТ ПОВЫСИТЬ

Еще одним ожидаемым событием, скорее всего, станет повышение веса в индексе MSCI Russia глобальных депозитарных расписок (GDR) "ФосАгро" (MOEX: PHOR) с учетом проведенного в феврале 2017 года SPO, в результате которого free float компании вырос до 25,1%.

По оценке И.Питерского, которая приводилась в апрельском обзоре, существует вероятность повышение веса GDR "ФосАгро" на 15 базисных пунктов - до 1,01%. Кроме того, эксперт ожидает увеличения веса акций "РусГидро" (MOEX: HYDR) на 10 базисных пунктов - до 1,24% по итогам майского пересмотра. Это приведет, по апрельским оценкам, к притоку соответственно $25 млн и $17 млн со стороны пассивных инвесторов, отмечает И.Питерский.

В.Смольянинова также высоко оценивает вероятность повышения веса GDR "ФосАгро" в индексе MSCI Russia. Однако, по его оценкам, вес акций "РусГидро" останется без изменений.

НА ЗАМЕТКУ

Как отмечает И.Питерский, участникам рынка стоит обратить внимание на ряд тем, которые появлялись в последнее время на рынке: вероятность включения привилегированных акций Сбербанка (MOEX: SBER) в индекс MSCI Russia и изменения оценки FIF "Транснефти" (MOEX: TRNF). По его мнению, в первом случае, "префы" Сбербанка не будут включены в индекс, хотя и соответствуют необходимым критериям, так как банк находится под западными санкциями. А во втором, оценка FIF "Транснефти" останется прежней из-за отсутствия официальной информации, с учетом которой индексный провайдер мог бы принять решение, относительно покупателя 71% привилегированные акций "Транснефти".

По мнению И.Питерского, даже после сообщения о том, что НПФ "Газфонд", УК Газпромбанка (MOEX: GZPR) и РКИФ купили пакет "префов" "Транснефти", индексный провайдер MSCI по-прежнему не имеет причин снижать вес этих бумаг в индексе MSCI Russia.

"У MSCI по-прежнему нет причин изменять свою оценку free float привилегированных акций "Транснефти" (текущая оценка - 100%). В сообщении "Газфонда" о том, что НПФ "Газфонд" совместно с УК "Газпромбанк - Управление активами" и Российско-китайским инвестиционным фондом (РКИФ, создан РФПИ и China Investment Corporation) приобрели пакет акций ПАО "Транснефть", размер приобретенного пакета не раскрывается", - писал в обзоре И.Питерский.

В конце марта порядка 71% привилегированных акций "Транснефти" было продано на рынке за 169,7 млрд рублей. Сделки прошли на внебиржевых торгах. Кто выступил покупателем и продавцом в этой сделке, не раскрывалось.

По мнению стратега БКС, есть вероятность более значимых изменений в индексе MSCI Russia. Как полагает В.Смольянинов, ничто не мешает MSCI в любой момент времени перейти с депозитарных расписок, зарегистрированных в Лондоне и США, в локальные акции "Магнита" (MOEX: MGNT), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) и "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (МТС) или включить X5, "Яндекс" (MOEX: YNDX) и Mail.ru как российские компании с зарубежным листингом в состав индекса.

"Однако в прошлом MSCI предпочел не предпринимать таких шагов, и в последнее время мы не увидели значимых событий, которые могли бы поспособствовать изменениям в рамках текущего пересмотра. В то же время мы считаем, что эти шаги давно назрели и могут быть реализованы в любое время", - писал эксперт БКС в обзоре.

Между тем аналитики Sberbank Investment Research считают, что вероятность снижения веса привилегированных акций "Транснефти" по итогам майского пересмотра существует. Они полагают, что MSCI может понизить оценку free float этих бумаг.

"После продажи 22 марта 71% привилегированных акций "Транснефти" на внебиржевом рынке доля этих бумаг в свободном обращении теперь не превышает 29%. Учитывая новости о том, что НПФ "Газфонд" совместно с УК "Газпромбанк - Управление активами" и РКИФ приобрели пакет акций "Транснефти", шансы на сокращение коэффициента free float возросли еще сильнее", - говорилось в обзоре Sberbank Investment Research.