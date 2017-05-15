Усиление геополитической нестабильности благоприятно для рынка золота - "Открытие Брокер"

"Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор опасается, что бюджетная политика США может резко ускорить инфляцию и даже вывести ее из-под контроля, что будет крайне положительно для рынков золота и серебра. Вероятность повышения ставки в ходе июньского заседания оценивается рынком в 70%. Запасы в серебряных и платиновых ETF-фондах продолжали расти, в золотых фондах не изменились.

Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае подросли, объемы торгов также повысились. Цены на золото выросли до уровня 1235$ после пуска очередной ракеты КНДР. Усиление геополитической нестабильности благоприятно для рынка золота, хотя перспектива повышения ставок ФРС США сдерживает рост цен. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1229-1215$, уровни сопротивления – 1239-1260$", – отмечает аналитик "Открытие Брокер" Оксана Лукичева.