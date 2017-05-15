По итогам дневной сессии прогнозируется рост по ММВБ в пределах 0,5% - ИК "ФИНАМ"

"Во второй половине дня российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Индикатор ММВБ теряет более 0,2%, снижаясь до 1990 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне впечатляющего укрепления рубля растет более чем на 1,3% и торгуется вблизи 1114 пунктов. Со стороны внешнего фона влияние неоднозначное: фьючерсные контракты на американский индекс S&P 500 прибавляют 0,13%, а общеевропейский фондовый индекс Stoxx 600 снижается на 0,13%. Новостной поток не способствует покупкам. Основные сорта нефти к текущему моменту дорожают в пределах 3,6%. По итогам дневной сессии прогнозируется рост по ММВБ в пределах 0,5% за счет спроса на акции в нефтегазовом секторе. На валютном рынке Мосбиржи рубль продемонстрирует укрепление к доллару в пределах 1,5-2% на фоне взлета цен на нефть и сохранения эффекта carry trade", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Тимур Нигматуллин.