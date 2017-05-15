Рубль усилил рост к доллару и евро благодаря уверенно дорожающей нефти

Москва. 15 мая. Доллар США и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти.

Курс доллара США составил 56,24 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 84,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 61,67 руб./EUR1, опустившись на 78,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) упала на 81,55 копейки, до 58,68 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ понизил официальный курс доллара на 16 мая на 63,82 копейки, до 56,53 руб./$1, и понизил курс евро на 24,66 копейки, до 61,84 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль заметно растет к доллару и евро на дневных торгах благодаря уверенно дорожающей нефти, а также в связи с повышенным спросом на рублевую ликвидность из-за начавшегося налогового периода. Нефть эталонных марок активно прибавляет в цене, причем нефть марки Brent превысила $52 за баррель впервые за две недели на ожиданиях продления соглашения об ограничении добычи нефти. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК поднялся на 3,17% - до $52,04 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 3,2% - до $49,71 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

"Российский рубль укрепляется на фоне скачка вверх цен на нефть из-за того, что Россия и Саудовская Аравия заявили о готовности продлить соглашение о сокращении добычи нефти на девять месяцев. Это может положительно отразиться на восстановлении мирового баланса по спросу и предложению на нефтяном рынке", - полагает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.

"Общий настрой в отношении активов развивающихся рынков остается весьма комфортным. Рубль к текущему моменту получает основную поддержку от резкого роста нефтяных цен после совместных заявлений министров энергетики РФ и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении на больший срок. Помимо этого, на стороне российской валюты стартовавший налоговый период. Вместе с тем основным сдерживающим фактором для рубля в перспективе будут выступать ожидания по шагам регулятора в части проводимой денежно-кредитной политики", - считает аналитик Нордеа банка Денис Давыдов.

"Динамику рубля определит нефть и, на наш взгляд, на этой неделе стоит ожидать повышенной волатильности Brent на информации о ходе переговоров между ОПЕК и независимыми производителями. Соответственно, волатилен будет и рубль. Впрочем, в последние недели российская валюта уже не раз демонстрировала свою стойкость к внешнему фону. Мы ожидаем, что пара "доллар-рубль" будет торговаться в диапазоне 56-58 руб./$1, диапазон для пары "евро-рубль" на неделю - 61-63,5 руб./EUR1", - прогнозирует старший аналитик компании "Альпари" Роман Ткачук.

"После укрепления по итогам минувшей недели российская валюта начала новую торговую пятидневку с уверенного роста. Укрепить позиции нашей валюте позволили долгожданные благоприятные сигналы с рынка нефти, где котировки продолжают восстановление после недавнего обвала, ускорив восхождение на сегодняшних торгах. Для российской валюты этот фактор послужит неплохой опорой вкупе с налоговым периодом, стартовавшим сегодня. Кроме того, недавние заявления ЦБ РФ о том, что искусственное занижение курса национальной валюты повлечет больше негативных, чем позитивных последствий, позволяют надеяться, что обещанное возобновление пополнения золотовалютных резервов будет носить умеренный характер и не окажет ощутимого давления на рубль", - считает главный аналитик компании "Международный финансовый центр" Станислав Солдатов.

"Мы полагаем, что курс российской валюты остается переоцененным относительно нефтяных котировок, поэтому в случае восстановления нефтяных цен укрепление рубля, вероятно, будет происходить более скромными темпами. Среднесрочно мы ожидаем, что на горизонте второго-третьего кварталов по мере сезонного ухудшения сальдо счета текущих операций платежного баланса текущая перекупленность рубля постепенно будет нивелироваться, и возможно, дополнительным фактором в этом может стать объявление о возобновлении покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ", - не исключает аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в понедельник незначительно изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" повысилась на 3 базисных пункта (б.п.) - до 9,31% годовых, ставка на семидневный срок опустилась на 3 б.п., составив 9,38% годовых (минимум с 31 октября 2014 года). Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,49% годовых (минимум с 3 октября 2014 года), ставка на срок 3 месяца снизилась на 1 б.п. - до 9,57% годовых, в то время как ставка на срок 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметке 9,49% годовых.

"Сегодня с уплаты страховых взносов стартует налоговый период. Пик выплат приходится на 25-29 мая, общий объем налоговых платежей в этом месяце будет относительно невелик, при том, что объем ликвидности на корсчетах и депозитах составляет 2,89 трлн рублей. Таким образом, на старте налогового периода уровень ликвидности в системе находится на достаточно комфортной отметке, соответственно, фактор налогов не должен оказывать значительное влияние на ставки", - подчеркивает М.Поддубский.