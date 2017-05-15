Во второй половине дня индекс ММВБ будет колебаться вблизи уровня 2000 пунктов - Dukascopy Bank SA

"В понедельник, 15 мая, цены на нефть марки Brent взлетели до максимальных значений последних двух недель на высказываниях представителей двух основных участников нефтяного рынка о возможности продления до первого квартала 2018 года действия квот, ограничивающих добычу,- отмечает руководитель управления анализа валютных рисков Dukascopy Bank SA Евгения Абрамович. - Вслед за ценами на нефть растет и курс рубля относительно доллара - в первую половину дня он подорожал на 70 копеек до 56,3850 руб./долл. В лидерах роста сегодня находятся бумаги нефтегазовых компаний, акции которых поднялись в среднем на 1%. Впрочем, индекс ММВБ с начала дня не изменился, оказавшись под давлением дешевеющих акций Московской биржи (-5%) и Сургутнефтегаза (-4%), которые снижаются в связи с дивидендными выплатами. А вот индекс РТС поднялся вслед за рублем на 1,3% до 1114 пунктов. Внешний фон к середине дня сложился неоднозначный. Так, европейские индексы акций растеряли весь тот рост, что наблюдался в начале сессии, в то время как фондовые индексы стран АТР завершили торги понедельника небольшим повышением. Во второй половине дня мы ожидаем консолидации российских индексов акций вблизи значимых отметок. По нашим оценкам, индекс ММВБ будет колебаться вблизи уровня 2000 пунктов, торгуясь в боковом тренде вслед за ценами на нефть".