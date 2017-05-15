Позитивная динамика на нефтяном рынке позволяет курсу рубля активно прибавлять против доллара и евро - "Аналитика Онлайн"

Котировки черного золота активно растут на фоне информации о возможности продления сделки ОПЕК, констатирует аналитик компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Владимир Путин рассказал о росте доходов населения. Максим Орешкин предупредил об ослаблении рубля в летний период. Саудовская Аравия и Россия выступают за продление сделки о сокращении добычи на 9 месяцев. На этом фоне котировки черного золота активно растут. Владимир Путин, находясь с рабочим визитом в Пекине, рассказал о росте доходов населения. Правда глава Российской Федерации не уточнил, о каком именно населении и о каком росте идет речь. А глава экономразвития Максим Орешкин предупредил, что в связи с ростом импорта, в том числе овощей и фруктов, в летний период, российский рубль может оказаться под достаточно серьезным давлением. Российские финансовые власти продолжают засыпать валютный рынок вербальными интервенциями, однако, до текущего момента они довольно слабо помогали, полагает эксперт.

На этом фоне курс доллара на московской бирже находится на отметке 56 рублей 45 копеек, евро снизился до 61 рубля 80 копеек, индекс ММВБ держится в районе 1995 пунктов, а котировки нефти марки Brent преодолели отметку в 52 доллара за баррель.

"Позитивная динамика на нефтяном рынке позволяет курсу российской валюты активно прибавлять против доллара и евро, - указывает Г. Задоя. - Основной рост мы видим против американской валюты в связи с тем, что евро выглядит более сильным на международном рынке форекс. Котировки черного золота перешли в активную фазу роста в середине прошедшей недели. Первоначально это произошло после публикации позитивного отчета по запасам в Соединенных Штатах Америки. После этого, сегодняшнее известие о планах продления сделки ОПЕК также подогревает интерес к нефтяным фьючерсам. Мы ранее говорили о том, что рынок нефти ждет позитивных данных по запасам, либо позитивной информации со стороны экспортеров нефти. И сбылись наши самые позитивные ожидания, рынок нефти был поддержан и первым и вторым факторами. Что касается ситуации с российским рублем, то по-прежнему мы считаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за одну единицу американской валюты довольно неплохо подходит для покупок на среднесрочную перспективу. Целями могут выступать 62 - 63 рубля".