Торговый диапазон на сегодня – 56,40-56,90 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"С открытия торгов в понедельник рубль укрепился относительно доллара в район отметки 56,46 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть и общее ослабление доллара на мировом рынке. Нефть дорожает на ожидании результатов встречи ОПЕК, которая состоится 25 мая. Предполагается, что сроки действия венских договоренностей будут продлены. Как показал последний отчет ОПЕК, страны, поддержавшие договор, выполняют свои обязательства по сокращению объемов добычи сырья. Впрочем, похоже, что ситуацию это не сильно спасает. Но трейдеры рассчитывают, что продление сроков окажет благоприятное влияние на динамику нефтяных котировок. Есть ожидания, что соглашение будет продлено еще на 9 месяцев. Что касается доллара, то его позиции ослабли после публикации пятничных статданных. Индекс потребительских цен в апреле вырос на 0,2%, что можно назвать лишь умеренным улучшением после снижения на 0,3% в марте. Розничные продажи также выросли на меньшую величину, чем закладывал рынок – на 0,4% (ожидания были +0,6%). Это, конечно, не отменяет планов ФРС США по повышению ставки на июньском заседании, однако может внести коррективы в дальнейшие действия монетарных властей. Из внутренних факторов, оказывающих поддержку рублю, отметим приближение налоговых выплат. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня – 56,40-56,90 руб./долл.".