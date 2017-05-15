Краткосрочными ориентирами для Brent выступают отметки $51-53/bbl - "Нордеа Банк"

"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22 участников сделки в том, что сделка не только имеет смысл, но и должна быть расширена. С позиции балансировки рынка озвученное предложение выглядит вполне резонным, т.к. сделка первого полугодия привела лишь к сокращению избыточного предложения нефти за прошлый год. В то же время для того, чтобы оказать продолжительное влияние на рынок, в т.ч. с учетом фактора сланцевого производства в США, добычу необходимо снизить сильнее или продлить соглашение, что и было предложено. На текущей неделе в фокусе рынка помимо обозначенной темы будут также: отчет МЭА, статистика по промышленному производству США, данные по ВВП ЕС. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $51-53/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.