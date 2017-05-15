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15 мая 2017 года 13:22
Краткосрочными ориентирами для Brent выступают отметки $51-53/bbl - "Нордеа Банк"
"Нефть растет на фоне заявлений министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении добычи на 9 месяцев. К текущему моменту Brent тестирует уровень в $52/bbl. Т.о. до встречи 25 мая российской и саудовской сторонам предстоит убедить оставшихся 22 участников сделки в том, что сделка не только имеет смысл, но и должна быть расширена. С позиции балансировки рынка озвученное предложение выглядит вполне резонным, т.к. сделка первого полугодия привела лишь к сокращению избыточного предложения нефти за прошлый год. В то же время для того, чтобы оказать продолжительное влияние на рынок, в т.ч. с учетом фактора сланцевого производства в США, добычу необходимо снизить сильнее или продлить соглашение, что и было предложено. На текущей неделе в фокусе рынка помимо обозначенной темы будут также: отчет МЭА, статистика по промышленному производству США, данные по ВВП ЕС. Краткосрочными ориентирами для Brent выступят отметки $51-53/bbl", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. .
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15 мая 2017 года 19:30
Москва. 15 мая. Доллар США и евро заметно снижаются на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль уверенно растет к бивалютной корзине благодаря сильному скачку цен на нефть. читать дальше
.15 мая 2017 года 19:25
Москва. 15 мая. Рынок акций РФ начал неделю с роста вслед за мировыми фондовыми площадками и раллирующей нефтью на сигналах нефтепроизводителей о готовности продлить до марта 2018 года соглашение об ограничении добычи; индекс ММВБ смог закрепиться выше 2000 пунктов, несмотря на резкое укрепление рубля. читать дальше
.15 мая 2017 года 18:57
Москва. 15 мая. Котировки российских еврооблигаций в понедельник немного подрастают, отыгрывая скачок нефтяных цен на новостях о возможном продлении соглашения о заморозке добычи ОПЕК+, а также пятничный рост стоимости американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов немного сузились. читать дальше
.15 мая 2017 года 18:55
Индекс ММВБ сегодня вырос на открытии на полпроцента, однако к концу торговой сессии потерял половину роста - ИК "Велес Капитал"
"Получив поддержку от роста нефтяных котировок, индекс ММВБ сегодня вырос на открытии на полпроцента, однако к концу торговой сессии потерял половину роста, отмечает аналитик ИК "Велес Капитал" Дмитрий Затравкин. - Среди лидеров роста - акции «Сбербанка», «Яндекса» и «Роснефти». Также лучше рынка... читать дальше
.15 мая 2017 года 18:26
"Итак, нефть открылась в понедельник с гэпом вверх после новости о том, что Москва и Эр-Рияд выступают за продление соглашения об ограничении добычи нефти еще на 9 месяцев, - отмечает аналитик ВТБ 24 Алексей Михеев. - Гэп, впрочем, был небольшой, с утра нефть торговалась по 51.60 (при том, что 51... читать дальше
.15 мая 2017 года 17:39
"Опубликованные в этот понедельник данные по экономической активности в Китае за апрель показали снижение темпов роста, - указывает экономист Julius Baer Сьюзан Йохо. - В частности, данные показали замедление темпов роста промышленного производства до 6,5% в годовом выражении, темпов роста... читать дальше
.15 мая 2017 года 17:11
MSCI объявит итоги полугодовой ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь на 16 мая, ожидается включение акций НЛМК
Индексный провайдер MSCI объявит итоги очередной полугодовой ребалансировки индекса MSCI Russia в ночь с 15 на 16 мая 2017 года по московскому времени. Все изменения вступят в силу 31 мая после закрытия торгов. Индексы MSCI носят прикладной характер: многие инвестиционные фонды их "покупают",... читать дальше
.15 мая 2017 года 16:50
Рынки драгоценных металлов сегодня подрастают под влиянием усиления политической нестабильности в мире на фоне ослабления курса доллара США. Представители ФРС США сообщают, что в настоящий момент геополитическая неопределенность сильнее, чем полтора-два года назад. Кроме того, регулятор опасается,... читать дальше
.15 мая 2017 года 16:06
"Во второй половине дня российские фондовые индексы торгуются разнонаправлено. Индикатор ММВБ теряет более 0,2%, снижаясь до 1990 пунктов, а его долларовый аналог РТС на фоне впечатляющего укрепления рубля растет более чем на 1,3% и торгуется вблизи 1114 пунктов. Со стороны внешнего фона влияние... читать дальше
.15 мая 2017 года 15:45
Москва. 15 мая. Доллар США и евро активно снижаются на "Московской бирже" в понедельник днем, рубль растет к бивалютной корзине на фоне уверенно дорожающей нефти. читать дальше
.15 мая 2017 года 15:31
Оптимизм товарно-сырьевых площадок нашел отражение в динамике рисковых активов, поддержав рост мировых фондовых индексов, включая российские. Отечественный рынок начал новую торговую пятидневку с "боевым" настроем. Однако укреплению индекса ММВБ помешал валютный фактор, и после непродолжительного... читать дальше
.15 мая 2017 года 15:14
"Из наиболее значимой статистики ждем индекс деловой активности в промышленности ФРБ Нью Йорка (15:30 мск). На фоне роста нефтяных цен и повышенного спроса на рубли допускаем к завершению сессии сохранение укрепления рубля и снижение привлекательности рублевых активов", - отмечает специалист ИК... читать дальше
.15 мая 2017 года 14:30
"В понедельник, 15 мая, цены на нефть марки Brent взлетели до максимальных значений последних двух недель на высказываниях представителей двух основных участников нефтяного рынка о возможности продления до первого квартала 2018 года действия квот, ограничивающих добычу,- отмечает руководитель... читать дальше
.15 мая 2017 года 14:06
Позитивная динамика на нефтяном рынке позволяет курсу рубля активно прибавлять против доллара и евро - "Аналитика Онлайн"
Котировки черного золота активно растут на фоне информации о возможности продления сделки ОПЕК, констатирует аналитик компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя. Владимир Путин рассказал о росте доходов населения. Максим Орешкин предупредил об ослаблении рубля в летний период. Саудовская Аравия и... читать дальше
.15 мая 2017 года 13:41
"С открытия торгов в понедельник рубль укрепился относительно доллара в район отметки 56,46 руб./долл., - отмечает руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов. - Поддержку российской валюте оказывает повышение цен на нефть и общее ослабление... читать дальше
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