Общий настрой в отношении активов развивающихся рынков остается весьма комфортным - "Нордеа Банк"

"Доллар на глобальном рынке продолжает отступать после данных по розничным продажам и инфляции в США, выходивших накануне. Статистика вносит определенные сомнения в однозначность ожиданий в части повышения ставки ФРС на июньском заседании. И, тем не менее, вероятность повышения ставки, оцениваемая исходя из фьючерсов на FED Funds, остается выше 97%. EUR/USD краткосрочно – 1.085-1.105. Китайские данные по промышленному производству оказались ниже, чем ожидалось – 6.5% г/г против ожидаемых 7.1%. Однако слабость данных игнорируется рынками, в т.ч. сырьевыми активами и валютами на фоне проходящего международного саммита в КНР. Общий настрой в отношении активов развивающихся рынков остается весьма комфортным. Рубль к текущему моменту получает основную поддержку от резкого роста нефтяных цен после совместных заявлений министров энергетики РФ и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение об ограничении на больший срок. Помимо этого, на стороне российской валюты стартовавший налоговый период. Вместе с тем основным сдерживающим фактором для рубля в перспективе будут выступать ожидания по шагам регулятора в части проводимой ДКП. Краткосрочно USD/RUB в диапазоне - 56-57.2", - комментирует ситуацию на валютном рынке аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.