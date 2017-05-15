Рубль избежал реализации сценария глубокой коррекции - Банк "Зенит"

"Вопреки очередным вербальным интервенциям денежных властей относительно слишком крепкого рубля, интерес к

спекуляциям на разнице процентных ставок вновь повышается. Инфляция приблизилась вплотную к ориентирам ЦБ РФ, а это значит, что у нерезидентов есть возможность получить дополнительный доход на рублевом долговом рынке в ожидании дальнейшего снижение размера ключевой ставки. Приближение налогового периода и заседания ОПЕК+ являются поддерживающими факторами, поэтому рубль и на этот раз избежал реализации сценария глубокой коррекции. Сегодня российскую валюту поддержат заявления представителей РФ и

Саудовской Аравии о необходимости продлить соглашение ОПЕК+ на 9 месяцев вместо рассматриваемых ранее 6 месяцев", - отмечают специалисты Банка "Зенит"