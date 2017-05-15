Ждем формирования книги заявок по рублевым бондам МОЭСК со ставкой купона около 8,6% годовых - Уралсиб

Во вторник - 16 мая - состоится букбилдинг по новому выпуску МОЭСК (ВВ-/Ва2/ВВ+), инвесторам предложат серию БО-10 на 10 млрд рублей, говорится в обзоре корпорации "Уралсиб".

"Книга заявок будет открыта с 11:00 до 16:00, вторичные торги по выпуску должны начаться 18 мая. Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,65-8,8% годовых, что предполагает доходность к оферте через пять лет на уровне 8,84-8,99% годовых. В феврале нынешнего года эмитент разместил выпуск МОЭСК БО-09, тоже объемом 10 млрд рублей, но с трехлетней офертой, и сейчас он торгуется в районе 101,3% от номинала и с доходностью 8,8% годовых. Учитывая инвертированность кривой ОФЗ и интерес рынка к длинным бумагам, мы ждем формирования книги заявок со ставкой купона около 8,6% годовых", - пишут аналитики.

Кроме того, он напоминают, что в понедельник - 15 мая - проходит сбор заявок на новый выпуск РЖД (ВВ+/Ва1/ВВВ-) серии 001Р-03R объемом 15 млрд рублей.

"Ориентир ставки первого купона объявлен в диапазоне 8,5-8,65% годовых, что предполагает доходность к оферте через восемь лет на уровне 8,68-8,84% годовых. Размещенный не так давно РЖД 001Р-02, по которому предусмотрена девятилетняя оферта, торгуется сейчас примерно по 100,2% от номинала (мид-маркет), что предполагает доходность к оферте в размере 8,65% годовых. Мы ждем формирования книги заявок на новый выпуск по нижней границе заявленного ориентира, то есть с купоном 8,5% годовых. Вторичные торги по выпуску начнутся 18 мая", - говорится в обзоре.