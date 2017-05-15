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15 мая 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром подрос вслед за нефтью, подъем индекса ММВБ нивелируется укреплением рубля

Москва. 15 мая. Рынок акций РФ утром в понедельник подрос вслед за нефтью на сигналах нефтепроизводителей о готовности продлить соглашение об ограничении добычи; подъем рублевого индекса ММВБ нивелируется резким укреплением рубля.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1995,2 пункта (+0,03%, максимум дня - 2008,11 пункта), индекс РТС - 1112,35 пункта (+1,2%); динамика рублевых цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 2%.

Доллар упал до 56,5 рубля (-0,59 рубля).

В лидерах роста выступают рублевые акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,4%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (+1,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,4%).

Подешевели бумаги "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Мосбиржи" (-5,4%, реестр акционеров для дивидендов закрылся на бирже в прошлую пятницу), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,5%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-2%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,8% и -1,5% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%).

"Мосбиржа" выплатит дивиденды за 2016 год в размере 7,68 рубля на акцию, всего на выплаты будет направлено 17,5 млрд рублей, что составляет 69,3% чистой прибыли по МСФО за 2016 год. Дата отсечки реестра акционеров под дивиденды - 16 мая.

Акции "Сургутнефтегаза" упали на новостях о размере дивидендов, хотя позитивным моментом является сам факт выплат, несмотря на "бумажные" убытки компании за 2016 год из-за переоценки валютных курсов.

Так, совет директоров "Сургутнефтегаза" рекомендовал выплатить за 2016 год дивиденды в размере 0,6 рубля на все виды акций на фоне убытка за минувший год, на выплаты будет направлена часть накопленной нераспределенной прибыли в размере 26 млрд 56,795 млн рублей, сообщила компания.

В понедельник в Азии преобладал рост индексов, несмотря на состоявшиеся на выходных испытания северокорейской ракеты и атаку вируса, поразившего компьютеры по всему миру.

Инвесторы также следят за проходящим в Пекине форумом "Один пояс - один путь", в рамках которого власти Китая объявили о планах инвестировать $78 млрд в развитие инфраструктуры в самой стране и государствах-партнерах. На данной новости дорожают акции финансовых и инфраструктурных компаний КНР.

В Европе в понедельник индексы умеренно растут (CAC 40, FTSE поднимаются на 0,03-0,2%), плюсуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,2%).

На нефтяном рынке цена Brent подскочила к $52 за баррель на оптимистичных сигналах министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

В совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине говорится, что страны готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в понедельник составила $51,95 за баррель (+2,2%), июльская цена WTI - $49,24 за баррель (+2,2%). По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Как отмечает аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, рост азиатских рынков и фьючерсов в США, несмотря на испытания северокорейской ракеты и компьютерный вирус, распространившийся в эти выходные по Интернету, демонстрируют желание инвесторов покупать рискованные активы. Единственное, что настораживает, - данные о промышленном производстве в Китае, которое в годовом выражении показало рост лишь на 6,5% вместо ожидаемых 7,1%.

Нефть растет на заявлении министров энергетики России и Саудовской Аравии о готовности продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти до конца марта 2018 года. На этом фоне индекс РТС может прибавить 1-2%. Курсы доллара и евро, несмотря на словесные интервенции российских чиновников в пользу ослабления рубля, вновь снижаются.

По словам аналитика ФГ "БКС" Митча Митчелла, цены на нефть восстанавливаются после просадки в начале мая, рубль сохраняет устойчивость, а краткосрочные перспективы вполне благоприятны для российского рынка акций. Источником оптимизма в начале недели выступает достижение принципиальной договоренности министрами энергетики России и Саудовской Аравии о продлении соглашения о сокращении добычи до марта 2018 года. Финальное решение должно быть принято в Вене 25 мая. При этом наступление летнего сезона предполагает рост спроса на нефть и нефтепродукты, что станет дополнительным фактором поддержки.

Как отмечает главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов, инвесторы видят позитивные сигналы в заявлении властей Китая об инфраструктурных инвестициях, которые были сделаны в ходе Пекинского форума. Китай, имеющий в запасах больше $3 трлн, будет инвестировать как в свою инфраструктуру, так и близлежащих государств, развивая тем самым свой "Шелковый путь". Это позитивно для азиатских рынков и России.

Российский рубль укрепился на фоне скачка нефти вверх, поскольку заявление России и Саудовской Аравии может положительно отразиться на восстановлении мирового баланса по спросу и предложению на нефтяном рынке.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, пружина нефти продолжает разжиматься, но на рынке акций РФ есть внутренние факторы, которые "прорезают крылья" у биржевых "быков": плохой инвестиционный климат (судебные иски), отсутствие ясности с дивидендами "Газпрома", опасения усиления санкций Запада.

Если бы нефть не выросла, то ситуация на рынке была бы хуже. Аналитики Commerzbank скептически относятся к способности ОПЕК поддержать цены в долгосрочной перспективе. "Ввиду быстрого роста нефтедобычи в США очевидно, что ОПЕК имеет лишь ограниченное влияние на цены посредством сокращения добычи", - сообщают аналитики. Продление договора "в долгосрочной перспективе вряд ли окажет более сильный эффект, чем уже осуществленное сокращение добычи", добавляет аналитик.

По данным Baker Hughes, число активных нефтебуровых установок в США выросло еще на 9 штук (до 712 единиц). В этом году число нефтебуровых росло каждую неделю, за исключением одной.

Тем временем обстановка на развивающихся рынках сейчас хорошая. В последнее время наблюдается интерес инвесторов к рынкам развивающихся стран после укрепления евро и ослабления доллара. Индекс EEM от MSCI находится на годовых максимумах.

На текущей неделе многие российские компании опубликуют отчетность, кроме того, во вторник станет ясно, какие дивиденды заплатит "Газпром" (MOEX: GAZP). "Быки" еще раз попробуют протестировать сопротивление 2030 пунктов по индексу ММВБ: если преодолеют, то индекс вырастет в район 2058-2060 пунктов, считает А.Верников.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в понедельник подорожали бумаги "МГТС" (+14,4% и +20,7% "префы"), "ОГК-22 (+1,5%), "Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+1,4%).

Акции "Московской ГТС" (MOEX: MGTS) подскочили на фоне известий о рекомендованном размере дивидендов за 2016 год: совет директоров рекомендовал выплатить по 233 рубля на каждый вид акций.

Подешевели бумаги АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (-4,2%), "Уралкалия" (MOEX: URKA) (-3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,078 млрд руб. (из них 1,589 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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