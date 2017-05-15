Можно ориентироваться на 59-61 рубль за доллар к концу лета-началу осени - РосЕвроБанк

"Новое заявление Банка России о том, что девальвация уже не помогает конкурентоспособности подчеркивает позицию регулятора, который остается приверженным рыночному курсообразованию. В целом же все абсолютно верно, слабый рубль выгоден экспортерам сырья, а вот всем остальным он мешает. Большинство оборудования в РФ является импортным, поэтому компании теряют много из-за увеличения стоимости, тогда как конкурентоспособность их продукции на международном рынке из-за этого остается на прежнем уровне, так как затраты на модернизацию производства, обновления линий они вынужден включать в стоимость. Фактически, ЦБ обосновал свой отказ участия в девальвационных мероприятиях, и это, судя по всему, сигнал крупным экспортерам и Минфину. Бюджету, конечно, нужен слабый рубль, но, как справедливо отметили в ЦБ, проблемы будут решаться за счет населения. Сейчас рубль зависит в основном от цен на нефть, и эта привязка будет сохраняться в ближайшее время. Но дальнейшее укрепление, особенно выше 56 за доллар, под большим вопросом, так как для этого будет необходимо сочетание дорогой нефти и других факторов, таких как ослабление санкций, усиление притока капитала.

При этом ЦБ продолжит смягчение денежно-кредитной политики, что вместе с усилением давления на рубль из-за роста импорта способно подвинуть курс российской валюты заметно ниже. Поэтому прогнозы в районе 62-64 руб. за доллар в течение нескольких месяцев могут оказаться реальностью, хотя сейчас кажутся не очень реальными. Но сейчас можно спокойно ориентироваться на 59-61 за доллар к концу лета-началу осени, даже при сохранении высоких цен на нефть", - комментирует ситуацию специалисты РосЕвроБанка.