Потенциал для развития движения наверх нефтяных цен имеется - ВТБ 24

Крупнейшие производители нефти – С.Аравия и Россия выступают за продление соглашения об ограничении добычи. Причём не на 6 месяцев, а на 9 месяцев – до конца 1 кв. 2018 г. Такие заявления должны оказывать поддержку котировкам нефтяных фьючерсов, уверен главный аналитик ВТБ 24 Станислав Клещев. Сегодня утром нефть торгуется на 1.5% выше цен закрытия пятницы.

"При этом необходимо понимать, что основные игроки появятся только с открытием американской сессии, - указывает эксперт. - Потенциал для развития движения наверх имеется. Благоприятная конъюнктура сырьевого рынка – важный, но на наш взгляд, не определяющий момент для российского рынка акций на текущей неделе. В гораздо большей степени он будет зависим от тех решений по выплате дивидендов госкомпаниями, которые будут приняты в ближайшие дни. Напомним, что завтра должны быть озвучены рекомендации Совета директоров Газпрома по выплатам за 2016 г. – событие, значимость которого трудно переоценить для котировок акций компании".

Не менее значимым будет решение по размеру выплат для акций электросетевых компаний (в первую очередь, для ФСК и Россетей). В этом плане сообщение о размере рекомендованных дивидендов МРСК Урала выглядит как нехорошее предзнаменование. Суммарный объём отчислений на выплаты акционерам составляет лишь 22% от размера чистой прибыли по РСБУ. Корректировка базы для расчёта дивидендов по другим электросетевым компаниям обещает быть столь же заметной, что приведёт к более скромному (чем ожидается рынком) размеру выплат.

Аналитик банка рекомендует не забывать про оглашение изменения в базе расчёта Индекса MSCI Russia сегодня поздно вечером, рассчитывая на включение в индекс акций НЛМК (будут интересны в оставшиеся до конца месяца две недели) и увеличение веса Фосагро.