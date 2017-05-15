Котировки Brent достигнут 55 долларов за баррель до встречи ОПЕК 25 мая - ГК "Форекс Клуб"

Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на двухнедельных максимумах после того как министры энергетики Саудовской Аравии и России сделали совместное заявление о том, что поддерживают продление пакта по сокращению добычи до конца первого квартала 2018 года, отмечает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский. По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в июле на бирже ICE в Лондоне 12 мая в 10:30 по московскому времени торговались на уровне 52,02 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 2,2%. Одновременно американский эталон WTI стоил 48,97 доллара за баррель, прирастая за этот же период на 2,6%.

Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих и министр энергетики России Александр Новак провели встречу в Пекине и по ее итогам сделали совместную пресс-конференцию. Халид аль-Фалих заявил, что оба министра считают необходимым продление пакта по сокращению добычи еще на 9 месяцев после его истечения. При этом Александр Новак отметил, что это решение поддерживают всего его коллеги из других стран, с кем он разговаривал на эту тему.

Саудовская Аравия и Россия продолжают работать в рамках договорённостей по совместному регулированию рынка нефти, которые были достигнуты в 2016 году.

Согласно соглашению от декабря 2016 года по сокращению добычи ОПЕК+ убрали с рынка 1,8 миллиона баррелей в сутки. Мировой спрос в 2017 году вырастет где-то на 1,2-1,5 миллиона баррелей в сутки. Несмотря на то, что в США где-то на 500 тысяч баррелей в сутки выросла добыча, мировые запасы постепенно сокращаются.

"Существуют некоторые опасения, что добыча в США может нивелировать усилия ОПЕК+, но пока это не находит отражения в цифрах, несмотря даже на более интенсивный рост добычи в США, чем ожидалось. При этом видно, что Саудовская Аравия продолжает придерживаться заранее определённой стратегии. Их цель постепенное, а не резкое и шоковое снижение мировых запасов. Соответственно, стоимость Brent ниже 50 долларов за баррель, как мы это видели еще несколько недель назад, однозначно эмоциональный перегиб, мало обоснованный с фундаментальной точки зрения. Полагаю, что котировки Brent достигнут 55 долларов за баррель до встречи ОПЕК 25 мая, а затем попробуют двинуться к 60 долларам", - заключает эксперт ГК.