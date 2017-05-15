Заметное сокращение положительного сальдо текущего счета РФ в апреле играет "против" курса рубля - Атон

Положительное сальдо текущего счета РФ в апреле заметно сократилось по сравнению с предыдущими месяцами, что является аргументом в пользу ослабления рубля во втором квартале 2017 года, считают аналитики инвестиционной компании (ИК) "Атон".

"ЦБ опубликовал комментарий по платежному балансу за январь-апрель: за 4 месяца положительное сальдо платежного баланса составило $25,7 млрд, что почти вдвое выше аналогичного уровня прошлого года (главным образом за счет укрепления торгового баланса). Чистый вывоз капитала частным сектором составил $21 млрд (также вдвое выше чем годом ранее). Исходя из данных ЦБ, в апреле сальдо платежного баланса составило $2,9 млрд - это существенно ниже, чем в первые 3 месяца года (январь - $8,6 млрд, февраль - $5,5 млрд, март - $8,7 млрд). Таким образом, данные за 4 месяца подтверждают ожидания ухудшения платежного баланса во втором квартале по сравнению с первым, что является фундаментальным фактором, играющим "против" курса рубля", - говорится в обзоре ИК.