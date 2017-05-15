От нефти в ближайшее время ждем движения к 53 долларам/баррель - Промсвязьбанк

"Нефть на сегодняшнее утро получила поддержку на фоне решения России и Саудовской Аравии продлить пакт до конца марта 2018 года. Так, министры энергетики обеих стран в этот раз выпустили официальное совместное заявление, а не ограничились предположениями. В итоге ближайший фьючерс торгуется уже по 51,6 долл./барр., прибавляя более 70 центов от пятничного закрытия. Следующим этапом будет официальное заседание ОПЕК 25 мая, где к соглашению о продлении пакта могут присоединиться и другие страны. Завтра в фокусе будет ежемесячный отчет о состоянии нефтяного рынка от МЭА, он будет интересен в части фундаментальных показателей. От нефти в ближайшее время ждем движения к 53 долларам/баррель", - указывает аналитик Промсвязьбанка Екатерина Крылова.