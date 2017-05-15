На текущей неделе мы ожидаем смешанной динамики на рынке ОФЗ - Росбанк

"На прошлой неделе рынок ОФЗ вернулся к низам по доходности 2017 года. При низких объемах торгов на короткой торговой неделе кривая ОФЗ к концу пятничных торгов вышла на уровни доходности 5 лет – 7.81%, 10 лет – 7.54%, 15 лет – 7.83%. На текущей неделе мы ожидаем смешанной динамики на рынке ОФЗ. С одной стороны, движение в 15-20 бп с начала месяца предполагает возникновение коррекции спроса, что дополнительно поддерживается первичным предложением Минфина в среду, после перерыва на прошлой неделе. С другой стороны, укрепление рубля при росте нефтяных цен может дополнительно поддержать цены на ОФЗ. Мы также ожидаем увеличения числа корпоративных размещений после завершения традиционного для начала мая снижения активности на рынках капитала России", - отмечают специалисты Росбанка.