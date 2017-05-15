Рубль остаётся под мощной защитой ЦБ РФ - "Открытие Брокер"

"Прошлая неделя оказалась неудачной для российского рынка. Постепенно уходит дивидендный сезон, а надежды на бурный экономический рост пока не оправдываются. Акции экспортёров также не испытывают оптимизма из-за стабильно сильного рубля. Не добавляет позитива и иск "Роснефти" к АФК "Система". Кстати, рубль остаётся под мощной защитой ЦБ РФ. Департамент исследований и прогнозирования Банка России выпустил аналитическую записку, в которой объясняет, почему поддержка экономики за счёт искусственного изменения курса рубля не принесёт желаемых результатов. В частности, отмечается, что искусственное занижение курса рубля создаст некоторые преимущества, но за счёт благосостояния населения. Это выгодно лишь экстенсивным отраслям экономики, но не отраслям с высокой добавленной стоимостью. В условиях излишне слабого рубля компании не стремятся к оптимизации своей работы, а уповают лишь на валютный фактор. Фактически, ослабление рубля это ценовой демпинг за счёт снижения расходов на заработную плату. В аналитической записке говорится, что средние зарплаты в обрабатывающих отраслях РФ на 20% ниже, чем в Китае. Иными словами, регулятор, как минимум на уровне экспертной оценки, не поддерживает разговоры в Минфине и Минэкономразвития о пользе ослабления национальной валюты, что существенно снижает перспективы данного сценария на второе полугодие. Однако нельзя забывать, что постепенное снижение ставки ЦБ РФ сократит разрыв доходности в долларовых и рублёвых долговых инструментах, а это будет оказывать давление на курс рубля, - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков. - Начало недели на российском рынке будет достаточно спокойным. Можно ожидать небольшого роста индекса ММВБ, а также незначительное укрепление рубля за счёт повышения цены на нефть".