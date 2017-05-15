Нефть в боковом тренде в преддверии встречи ОПЕК - ИК "Церих Кэпитал Менеджмент"

"В преддверии встречи представителей ОПЕК+ 24-25 мая некоторые из участников будущей встречи стали высказывать свои позиции по вопросу квот на добычу нефти, - комментирует начальник управления по работе с состоятельными клиентами ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. - Так, министр энергетики Саудовской Аравии уже высказался за продление сделки на год. Россия, предварительно, не только готова поддержать соглашение, но и настроена на 9-месячную пролонгацию. В этом свете цены на нефть заметно выросли. Сейчас, как представляется, наступает период их или хаотичных колебаний, или бокового диапазона. Однако, вероятно, движения нефти будут весьма амплитудными. Рассматривать их сейчас как трендовые не стоит".

По мнению эксперта, наступающая неделя пока не дает определенности относительно российского рынка акций: "Если среднесрочная тенденция для индексов РТС и ММВБ - растущая, то что будет происходить в ближайшие дни, сказать затруднительно. Предположительно, индекс РТС может показать рост по причине нацеленности рубля на дальнейшее укрепление. Что до индекса ММВБ, то предпочтительного сценария для него пока нет. При этом хуже рынка могут оказаться акции Газпрома, Сбербанка и Роснефти".