Видим потенциал для закрепления рынка выше 2000 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Несмотря на сохранение аппетита к риску в отношении активов развивающихся рынков, динамика российского рынка пока немного отстающая. Однако благодаря более крепкой нефти в начале этой недели мы видим потенциал для закрепления рынка выше 2000 пунктов ММВБ с дальнейшими попытками поступательного движения в направлении диапазона 2060-2100. Вместе с тем укрепление курса рубля пока неплохо сдерживается опасениями расширения покупок валюты, что создает положительные условия для роста фондовых активов. Фактором поддержки выступают также приближение дивидендного сезона и относительно высокий уровень доходности по ряду бумаг", - отмечают специалисты Промсвязьбанка.