В начале торгов понедельника вероятно сохранение тенденции к укреплению рубля - ИФ "Олма"

На нефтяном рынке сохраняется оптимизм, вызванный высказываниями представителями РФ и Саудовской Аравии относительно их желания продлить соглашение о сокращении объемов добычи на 9 месяцев (до 1го квартала 2018 года). Цены на цветные металлы и другое сырье также растут на утренних торгах. На валютном рынке в начале торгов вероятно сохранение тенденции к укреплению рубля под действием благоприятных внешних факторов, полагает начальник отдела торговых операций ИФ "Олма" Антон Манаев.