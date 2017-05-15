Индекс ММВБ вернется выше 2000 пунктов - КИТ Финанс Брокер

На дальнейшую динамику рынка акций окажут влияние нефтяные котировки, а также внешний фон. Оба фактора на утро понедельника пока что на стороне покупателей. Саудовская Аравия и Россия договорились о продлении нефтяного пакта до конца марта 2018 года, нефть марки Brent оценивается в $51,60 за баррель. С учетом нефтяного позитива распродажи на локальном рынке акций могут сократить темпы, что позволит индексу ММВБ вернуться выше 2000 пунктов, считает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.