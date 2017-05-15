Доллар уже в начале дня может отступить в район 56,5-56,7 руб. - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи на фоне роста цен на нефть мы ожидаем укрепления рубля по отношению к основным мировым валютам. Кроме рынка энергоносителей российский рубль будет поддержан приближением налогового периода, в преддверии которого экспортеры продают валюту для создания рублевых резервов, которые в дальнейшем будут направлены на выплату налогов. В такой ситуации доллар уже в начале дня может отступить в район 56,5-56,7 руб. В случае дальнейшего роста цен на нефть мы не исключаем, что доллар уже в ближайшие сессии обновит свои годовые минимумы", - указывает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.