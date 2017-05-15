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Главная  /  Мнения аналитиков  /  Утром ожидаем роста российского фондового рынка - ИК "ФИНАМ"
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15 мая 2017 года 09:32

Утром ожидаем роста российского фондового рынка - ИК "ФИНАМ"

"Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. На таком фоне мы ожидаем роста российского фондового рынка на открытии торгов. В дальнейшем открытие Европы может привести к некоторой коррекции. Однако в середине дня рост нефть марки Brent может подняться выше $52, что придаст "быкам" сил для возобновления роста. Во второй половине дня ситуация на рынке энергоносителей останется основным фактором для наших акций, в результате наши индексы могут закончить торги у максимумов дня", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.

Опубликовано: /ИК "ФИНАМ"/
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