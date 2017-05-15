Нефтяные игроки "включат" режим ожидания - TeleTrade

"Зону $51-51,50 по Brent можно вновь рассматривать как зону открытия "коротких" позиций со "стопом" чуть выше уровня в $52 за баррель. Сейчас в роли сопротивлений выступают скользящие средние ЕМА21 и ЕМА200 на днях. Надо понимать, что рынок нефти недавним обвалом уже немного "разгрузился, сняв лишних пассажиров". И теперь реакция на дальнейший рост буровых (17 недель подряд) или рост запасов нефти может оказаться более сдержанной. Осталось всего 10 дней до ключевого события месяца, и хотя вера в действия ОПЕК у участников рынка подугасла, игроки "включат" режим ожидания до указанной даты. Однако при условии удержания уровня $52+ по Brent шансы на повторный заход к минимуму от 5 мая высоки", - считает ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.