Распродажи нефти остаются приоритетной идеей - AMarkets

"Цены на нефть в пятницу мало изменились, однако за неделю рост превысил 3%, поскольку трейдеры продолжили закладываться под ожидания того, что ОПЕК продлит действие соглашения по сокращению добычи на заседании в мае. Официальные лица из нефтяного картеля в последние дни предлагали даже более значительный размер сокращения объёма добычи. Wall Street Journal в пятницу сообщила, что к соглашению о сокращении добычи могут присоединиться новые участники, такие как Туркменистан и Египет. Согласно месячному докладу ОПЕК, члены картеля продолжают придерживаться квот нефтедобычи. Общая добыча снизилась до 31,73 млн баррелей в день, что означает, что по сравнению с ноябрём производство нефти просело на 1,2 млн баррелей. В то же время ближневосточный картель повысил прогноз по росту добычи нефти в странах вне ОПЕК на более чем 60%. Это может создать дополнительные проблемы на пути к восстановлению баланса на рынке "черного золота". Не меньшим негативным фактором остается увеличение добычи в странах, на которые не распространяется соглашение ОПЕК — в США, Бразилии, Канаде, Нигерии и Ливии. Кроме того, вышедшие в пятницу данные от Baker Hughes показали продолжение роста числа активных буровых в США. Число буровых растет 17 неделю подряд. Учитывая сказанное, распродажи нефти остаются приоритетной идеей", комментирует ситуацию ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.