В условиях благоприятного внешнего фона ММВБ может вновь подняться выше уровня 2000 пунктов - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки фьючерсов на нефть марки Brent растут на фоне заявлений России и Саудовской Аравии о том, что они выступают за продление соглашения ОПЕК и сторонних производителей о сокращении добычи ещё на 9 месяцев. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о небольшом повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1995 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь подняться выше уровня в 2000 пунктов", - отмечает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.