15 мая 2017 года 10:19
Рубль укрепляется к доллару и евро в связи с ростом цен на нефть
Москва. 15 мая. Доллар США и евро снижаются при открытии торгов на "Московской бирже" в понедельник утром, рубль растет к бивалютной корзине благодаря подъему нефтяных котировок.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,54-56,82 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,54 руб./$1 (-55 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро упал до 61,88 руб./EUR1 (-57,3 копейки), стоимость бивалютной корзины опустилась на 56 копеек по отношению к уровню закрытия пятницы, до 58,94 руб.
Доллар при этом оказался на 62,9 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 21,4 копейки ниже официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль повышается к доллару и евро при открытии торгов в понедельник благодаря ценам на нефть, которые активно растут на оптимистичных сигналах министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 мск поднялся на 1,93% - до $51,82 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 2,01% - до $49,14 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.
Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.
Опубликовано: /Финмаркет/
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