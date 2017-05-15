Утренние прогнозы: выше 2000 пунктов по ММВБ

По мнению аналитиков, утро понедельника рынок акций РФ начнет на положительной территории. Индекс ММВБ может вновь подняться выше 2000 пунктов.

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1995 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях благоприятного внешнего фона этот фондовый индикатор может вновь подняться выше уровня в 2000 пунктов".

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): "Российский фондовый рынок на открытии, вероятно, незначительно прибавит. В ходе текущих колебаний рекомендуем поиск моментов для покупок. Если рассматривать сложившуюся ситуацию как отработку “боковика” 1950-2050, то покупки оправданы ближе к 1950-1970 пунктам. В следующие недели отдаем предпочтение попыткам выйти выше 2050-2070 с ориентирами 2150, 2250-2300 пунктов по индексу ММВБ".

ИК "ФИНАМ" (Богдан Зварич): "Сегодня перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. На таком фоне мы ожидаем роста российского фондового рынка на открытии торгов. В дальнейшем открытие Европы может привести к некоторой коррекции. Однако в середине дня рост нефть марки Brent может подняться выше $52, что придаст "быкам" сил для возобновления роста".

ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" (Андрей Верников): "На этой неделе многие российские компании опубликуют отчетность, кроме того, во вторник станет ясно, какие дивиденды заплатит Газпром. "Быки" еще раз попробуют "на зубок" сопротивление 2030 пунктов по индексу ММВБ. Если преодолеют, то индекс вырастет в район 2058-2060 пунктов".

"КИТ Финанс Брокер" (Анна Устинова): "На дальнейшую динамику рынка акций окажут влияние нефтяные котировки, а также внешний фон. Оба фактора на утро понедельника пока что на стороне покупателей. Саудовская Аравия и Россия договорились о продлении нефтяного пакта до конца марта 2018 года, нефть марки Brent оценивается в $51,60 за баррель. С учетом нефтяного позитива распродажи на локальном рынке акций могут сократить темпы, что позволит индексу ММВБ вернуться выше 2000 пунктов".