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15 мая 2017 года 09:50

На рынке рублевых корпоративных бондов в понедельник не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 15 мая. На рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу на фоне слабых финпоказателей американских ритейлеров. По итогам недели индексы Dow Jones и S&P 500 опустились на 0,5% и 0,4% соответственно, завершив неделю в минусе впервые почти за месяц. Nasdaq прибавил 0,3%, поднявшись по итогам четвертой недели подряд. Кроме того, инвесторы следили за статданными из США.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения на 0,5%. Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле повысились на 0,1% относительно марта и на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда США. Прогноз для первого показателя предполагал рост на 0,2%, для второго - на 2%.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на состоявшиеся на выходных испытания северокорейской ракеты и атаку вируса, поразившего компьютеры по всему миру. Японский индекс Nikkei 225 снизился на 0,11%. Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,25%. Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,22%, индийский BSE Sensex 30 вырос на 0,42%, южнокорейский KOSPI - на 0,21%. Инвесторы также следят за проходящем в Пекине форумом "Один пояс - один путь", в рамках которого власти Китая объявили о планах инвестировать $78 млрд в развитие инфраструктуры в самой стране и государствах-партнерах. На данной новости дорожают акции финансовых и инфраструктурных компаний КНР.

В свою очередь цены на нефть активно растут в понедельник на оптимистичных сигналов министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:30 мск поднялся на 1,44% - до $51,57 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 1,52% - до $48,9 за баррель.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине. При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства. В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в пятницу снизилась более чем на треть по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась уже ниже средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 8,46 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 4,08 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 мая вырос на 0,05% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,36 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,07%, поднявшись до 507,7 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Сбербанк БО-17" (+0,72%), "Бинбанк БО-05" (+0,3%) и "Группа ЛСР БО-001-01" (+0,3%), а в лидерах снижения - "Башнефть-07" (-0,15%), "ИКС 5 Финанс БО-06" (-0,15%) и "МКБ БО-11" (-0,05%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что объем выпуска облигаций НК "Роснефть" (MOEX: ROSN) серии 001P-05 составляет 15 млрд рублей. Роснефть провела сбор заявок на бумаги в пятницу за один час, с 11:00 МСК до 12:00 МСК. Техническое размещение бумаг предварительно запланировано на 18 мая. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р общим объемом 1,07 трлн рублей. В предыдущий раз "Роснефть" выходила на долговой рынок недавно, разместив в начале мая биржевые облигации серии БО-001Р-04 объемом 40 млрд рублей. По результатам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,65% годовых. Ставки 2-12-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ПАО "МОЭСК" (MOEX: MSRS) 16 мая с 11:00 до 16:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-10 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,65-8,80% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 8,84-8,99% годовых. По 10-летним облигациям предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 18 мая.

АО "Минерально-химическая компания "ЕвроХим" 18 мая с 11:00 до 15:00 МСК проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-001Р-02 объемом не менее 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона составляет 8,9-9,1% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 9,10-9,31% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Срок обращения бумаг - 3 года. Техническое размещение бумаг запланировано на 26 мая.

Банк "Зенит" (MOEX: ZENT) установил ставку 3-го купона облигаций серии БО-001Р-02 в размере 9,5% годовых. Банк в ноябре 2016 года завершил размещение 3-летних биржевых облигаций серии БО-001Р-02. Банк разместил облигации на 800 млн рублей при номинальном объеме выпуска в 1 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций была установлена в размере 10,25% годовых. Ставка 2-20-го купонов равна сумме значения ключевой ставки Банка России, действующей на 3-й день до даты начала соответствующего купонного периода, и премии в размере 0,25%. Бумаги имеют квартальные купоны. Бумаги размещены в рамках программы объемом до 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг, размещаемых в рамках программы, составляет до 30 лет. Срок действия программы - 30 лет.

Банк "Центр-инвест" (MOEX: CINB) установил ставку 7-8-го купонов биржевых облигаций серии БО-10 в размере 9,2% годовых (45,87 рубля на одну ценную бумагу номиналом 1 тыс. рублей). Пятилетние облигации серии БО-10 объемом 3 млрд рублей были размещены в мае 2014 года. Бонды имеют 10 полугодовых купонов. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых, 2-го купона - 13% годовых, 3-4-го купонов - 15,25% годовых, 5-6-го купонов -10% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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