Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу. Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно поднимаются в ходе торгов в понедельник. Цены на нефть активно растут в понедельник.

Фондовые индексы США изменились слабо и разнонаправлено по итогам торгов в пятницу на фоне слабых финпоказателей американских ритейлеров.

По итогам недели индексы Dow Jones и S&P 500 опустились на 0,5% и 0,4% соответственно, завершив неделю в минусе впервые почти за месяц. Nasdaq прибавил 0,3%, поднявшись по итогам четвертой недели подряд.

Кроме того, инвесторы следили за статданными из США.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики Уолл-стрит в среднем ожидали повышения на 0,5%.

Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле повысились на 0,1% относительно марта и на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда США. Прогноз для первого показателя предполагал рост на 0,2%, для второго - на 2%.

Стоимость бумаг J.C. Penney упала на 14%. Компания, владеющая сетью универсальных магазинов, увеличила чистый убыток в первом квартале, а ее выручка не оправдала ожиданий рынка. Сопоставимые продажи J.C. Penney упали в минувшем квартале на 3,5%, тогда как опрошенные FactSet аналитики прогнозировали снижение лишь на 0,7%.

Бумаги еще одной американской сети универмагов - Nordstrom Inc. - упали в цене на 11%. Компания неожиданно объявила о сокращении сопоставимых продаж в прошедшем квартале, а ее выручка оказалась хуже прогнозов.

В целом картина корпоративной отчетности в США за минувший квартал является благоприятной для фондового рынка, темпы роста прибылей американских компаний могут оказаться максимальными с 2011 года, свидетельствуют данные CFRA Research.

"Сезон отчетности за минувший квартал является одним из наилучших за последнее десятилетие", - отмечает инвестиционный управляющий Unigestion Оливье Марсьот.

"Потребительский сектор был несколько слабым в последние пару месяцев, однако в данный момент мы не обеспокоены этим", - добавил эксперт.

Акции фармкомпании AstraZeneca, торгующиеся в США, подорожали по итогам торгов в пятницу на 9,2% благодаря позитивным результатам испытания противоракового препарата Imfinzi.

Бумаги Eli Lilly & Co., сообщившей, что испытания одного из ее препарата оправдали ожидания, подорожали на 1,6%.

Индекс Dow Jones Industrial Average в пятницу снизился на 0,1% - до 20896,61 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,15%, составив 2390,90.

Значение индекса Nasdaq Composite увеличилось на 0,1% - до 6121,23 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно поднимаются в ходе торгов в понедельник, несмотря на состоявшиеся на выходных испытания северокорейской ракеты и атаку вируса, поразившего компьютеры по всему миру.

Японский индекс Nikkei 225 понизился в ходе торгов на 0,22%, более широкий Topix - на 0,27%.

Гонконгский Hang Seng увеличился на 0,5%, китайский Shanghai Composite - на 0,25%.

Австралийский S&P/ASX 200 потерял 0,22%, индийский BSE Sensex 30 вырос на 0,42%, южнокорейский KOSPI - на 0,21%.

"Стремление инвесторов избавляться от рисковых активов не так велико, - говорит старший аналитик Brown Brothers Harriman Масаси Мурата. - Несмотря на слабые данные по инфляции в США, американская экономика остается сильной, что является благоприятным фактором для ориентированных на экспорт стран Азии".

Как сообщалось в прошлую пятницу, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%.

Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле повысились на 0,1% относительно марта и на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, сообщило министерство труда США. Прогноз для первого показателя предполагал рост на 0,2%, для второго - на 2%.

Инвесторы также следят за проходящем в Пекине форумом "Один пояс - один путь", в рамках которого власти Китая объявили о планах инвестировать $78 млрд в развитие инфраструктуры в самой стране и государствах-партнерах. На данной новости дорожают акции финансовых и инфраструктурных компаний КНР: бумаги China Merchants Bank Co. и China Railway Group подрожали на 1,2%.

Тем временем власти Индии объявили о том, что потребительские цены в стране выросли на 2,99%, минимальными темпами за всю историю наблюдений, на фоне продолжающегося снижения цен на продукты питания.

Как следствие, повысились ожидания того, что ЦБ Индии может в скором времени снизить базовые процентные ставки в стране. Следующее заседание ЦБ состоится 7 июня.

Цены на нефть активно растут в понедельник на оптимистичных сигналов министров России и Саудовской Аравии о потенциале продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Июльский фьючерс на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:00 мск поднялся на $0,81 (1,57%) - до $51,64 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,78 (1,63%) - до $48,62 за баррель.

В пятницу Brent подорожала на 0,1%, до $50,84 за баррель, WTI - менее чем на 0,1%, до $47,84 за баррель. По итогам прошлой недели цена обеих марок увеличилась на 3,5%.

Россия и Саудовская Аравия готовы продлить соглашение стран ОПЕК и не-ОПЕК о сокращении добычи нефти еще на девять месяцев - до конца марта 2018 года, говорится в совместном заявлении министра энергетики России Александра Новака и министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха по итогам встречи в Пекине.

"Министры пришли к пониманию, что для достижения основной цели усилий по стабилизации рынка - доведение объемов мировых запасов нефти до средних за пять лет значений, а также для подтверждения решительности производителей обеспечить стабильность, предсказуемость и поступательное развитие рынка - необходимо продление совместных добровольных действий ведущих производителей нефти на девять месяцев до 31 марта 2018 года", - говорится в заявлении.

При этом они рассчитывают, что к продленному соглашению о сокращении добычи присоединятся новые участники. Сейчас в нем участвуют 24 государства.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.