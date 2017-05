Цены евробондов РФ по итогам недели подросли благодаря плавному росту UST и отскоку нефти

Москва. 12 мая. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций по итогам недели слегка подросли благодаря плавному росту американских казначейских обязательств (US Treasuries) и отскоку мировых цен на нефть после их заметного провала в начале мая. При этом изменения суверенных спредов к доходности базовых активов оказались незначительными.

После относительно спокойных и невыразительных торгов 8-9 мая активность покупателей российских валютных гособлигаций возросла в середине недели благодаря росту котировок базовых активов и мировых цен на нефть. Традиционно, наиболее заметное повышение продемонстрировали самые "длинные" выпуски отечественных евробондов с погашением в 2042-2043 годах. Таким образом, рынок еврооблигаций России стал восстанавливаться после падения, зафиксированного неделей ранее, вслед за восстановительным ростом нефтяных цен.

В свою очередь цены на нефть усилили подъем 10 мая после публикации данных о более значительном, чем предполагалось, сокращении запасов в США. Как сообщило министерство энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране упали за неделю на 5,247 млн баррелей - до 522,525 млн баррелей. При этом консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, предполагал сокращение показателя всего на 1,8 млн баррелей. Запасы бензина в США за неделю снизились на 150 тыс. баррелей, дистиллятов - на 1,587 млн баррелей (эксперты ожидали менее значительного уменьшения обоих показателей). На этом фоне стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent выросла по итогам торгов в среду на 3,06% - до $50,22 за баррель, а июньский контракт на WTI подорожал на 3,16% - до $47,33 за баррель.

Поддержку нефтяным площадкам оказали также возросшие ожидания продления договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Так, министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года. Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене. В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

В четверг рост котировок отечественных евробондов продолжился благодаря все тому же позитивному нефтяному фактору (котировки Brent в ходе торгов превышали отметку $51 за баррель), хотя темпы повышения замедлились по сравнению с предыдущим днем. При этом спрос мировых инвесторов, фиксировавшийся второй день подряд, отмечался по всему спектру облигаций emerging markets, и Россия в этом плане не была исключением.

В последний день недели котировки отечественных евробондов еще немного подросли вслед за ростом US Treasuries, которые позитивно отреагировали на опубликованную в США макроэкономическую статистику, оказавшуюся чуть хуже ожиданий аналитиков и тем самым снизившую вероятность повышения базовой ставки Федрезервом США.

Согласно данным министерства торговли США, розничные продажи в стране в апреле увеличились на 0,4% по сравнению с предыдущим месяцем, в то время как аналитики Уолл-стрит ожидали повышения на 0,5%. Тем временем, потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце выросли на 0,2% по сравнению с мартом и на 2,2% в годовом выражении. Эксперты в среднем ожидали увеличения первого показателя на 0,2%, второго - на 2,3%. Цены без учета стоимости энергоносителей и продуктов питания (индекс Core CPI) в апреле выросли на 0,1% относительно марта и на 1,9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года. Прогноз для первого показателя предполагал рост на 0,2%, для второго - на 2%.

В результате, стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,02% и составила 120,58% от номинала (спред к четырехлетним US Treasuries расширился за пять дней на 2 базисных пункта и 12 мая составил 78 базисных пунктов). Еврооблигации с погашением в 2043 году выросли в цене за неделю на 0,88%, с погашением в 2042 году - на 0,95% (спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 пункта и составил 241 базисный пункт). Евробонды с погашением в 2026 году подорожали на 0,42%, бумаги с погашением в 2023 году - на 0,21% (их спред к US Treasuries сузился на 1 пункт - до 153 базисных пунктов), с погашением в 2020 году - на 0,03%.

В секторе валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не сформируется какой-либо ярко выраженной тенденции на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

По мнению аналитиков, основной движущей силой для рынка валютных гособлигаций в ближайшие недели будут внешние факторы. Во-первых, большое влияние будет оказывать ситуация на рынке углеводородов, где дальнейшая динамика котировок будет зависеть от соглашения стран-экспортеров (встреча пройдет 25 мая в Вене). Во-вторых, негативные сюрпризы могут преподнести глобальные регуляторы, в том числе Федеральная резервная система США. Сдерживать активность покупателей будут и возросшие в последнее время геополитические риски, хотя пик их влияния на мировые рынки пришелся на апрель месяц, а сейчас они немного поутихли.