Рынок акций завершил снижением ММВБ вторую неделю мая

Рынок акций РФ завершил снижением индекса ММВБ вторую майскую неделю подряд на фоне укрепления рубля из-за выросшей нефти на статистике о сокращении запасов сырья в США, а также из-за неопределенности относительно активов АФК "Система" после иска со стороны "Роснефти" и Минобороны РФ.

В период с 10 по 12 мая индекс ММВБ просел на 0,4% - до 1994,58 пункта, индекс РТС вырос на 1,3% и достиг 1099,75 пункта; доллар просел за неделю на 0,8 рубля, а июльская нефть Brent подорожала на 3,4% или $1,7.

Торги после майских праздников начались с роста к 2030 пунктам по ММВБ (и выше 1110п по РТС) на фоне итогов выборов во Франции, укрепления рубля и раллирующей нефти на статистике Минэнерго США о запасах. Лидировали в росте 10 мая бумаги АФК "Система" (+9%) на новостях о возврате судом иска "Роснефти" к АФК на сумму 106,6 млрд рублей. Поддержку акциям Сбербанка (+3%) оказал сильный отчет за январь-апрель по РСБУ (чистая прибыль выросла в 1,5 раза - до 207,1 млрд рублей).

На президентских выборах во Франции победил основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон, который не выступал против членства Франции в ЕС и еврозоне, имеет опыт работы в банковской сфере и ранее возглавлял министерство экономики страны. Нефть Brent поднялась выше $50 за баррель на статистике Минэнерго США о сокращении запасов нефти в стране за неделю на 5,25 млн баррелей.

Между тем, уже в четверг рынок акций РФ растерял весь рост индекс ММВБ, откатившегося обратно к 2000 пунктам на фоне снижения мировых фондовых площадок и укрепления рубля, которое было подогрето подъемом нефти Brent к $51 за баррель. Лидировали в откате бумаги АФК "Система" (-2,6%) на новостях об иске Минобороны к дочке АФК (частному оборонному концерну "РТИ") на сумму почти 5 млрд рублей. Кроме того, иск "Роснефти" к АФК на сумму 106,6 млрд рублей будет рассматриваться не в Москве, а в суде Башкирии.

Рост нефти замедлился после выхода ежемесячного отчета ОПЕК – картель повысил прогноз объема поставок нефти странами вне ОПЕК на мировой рынок в 2017 году, сообщил о снижении добычи в ОАЭ, Ливии, Ираке и Иране, а также об увеличении добычи в Анголе и Саудовской Аравии. Последнее обстоятельство вновь вызвало сомнения в том, что на встрече стран ОПЕК+ 25 мая соглашение о сокращении добычи будет продлено на второе полугодие.

В пятницу снижение рынка продолжилось на фоне наметившейся коррекции нефти и индексов в США; индекс ММВБ откатился ниже 2000 пунктов, РТС – ниже 1100 пунктов, а в лидерах снижения выступили бумаги "Башнефти" (-3,7%) и "РусГидро" (-4%).

Министры нефти Алжира и Ирака заявили, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев (до конца 2017 года). Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК 25 мая в Вене.

По итогам недели среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", хуже рынка смотрелись бумаги АФК "Система" (-8%), "ОГК-2" (-7%) и "Уралкалия" (-5%); лучше рынка выглядели акции АО "Открытые инвестиции" (+8%), "префы" "Татнефти" (+8%), бумаги "Мостотреста" (+7%).

Динамику рынка акций с середины мая будет зависеть от колебаний нефти, которая может увеличить волатильность перед встречей ОПЕК. Для Brent коридор колебаний составит $49-52 за баррель, для индекса ММВБ - 1950-2030 пунктов, для индекса РТС - 1050-1120 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".