Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2000п по ММВБ во главе с Башнефтью и РусГидро

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ завершил неделю откатом ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ во главе с бумагами "Башнефти" и "РусГидро" на фоне забуксовавшей в росте нефти и наметившейся коррекции в США.

По итогам торгов индекс ММВБ просел до 1994,58 пункта (-0,4%), индекс РТС - до 1099,75 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 4,2%.

Доллар подрос до 57,13 рубля (+0,08 рубля).

За неделю индекс ММВБ просел на 0,4%, РТС вырос на 1,3% на фоне снижения доллара на 0,8 рубля.

В лидерах отката в пятницу выступили рублевые акции "Башнефти" (-3,7%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,6%), "РусГидро" (-4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-3,1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-2,3%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-1,1%).

Выросли бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%).

Поддержку акциям "РусАла" оказал отчет за первый квартал по МСФО, согласно которому скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль составили $263 млн и $434 млн соответственно по сравнению с $44 млн и $207 млн в предыдущем квартале.

Снижение индексов в пятницу преобладало в Азии, подросла Европа (CAC 40 и FTSE прибавляют 0,4-0,7%), но минусует Америка (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

В США вышли неплохие апрельские статданные о розничных продажах (+0,4% при прогнозах +0,5%) и ценах потребителей (индекс CPI вырос на 0,2% к марту и на 2,2% в годовом выражении, что практически совпало с прогнозами), которые не препятствуют дальнейшему росту ставки Федрезерва.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в США в мае вырос до 97,7 пункта (максимум с января) при прогнозах роста до 97,2 пункта с апрельских 97 пунктов.

На нефтяном рынке цены пока не смогли сходу преодолеть рубеж $51 за баррель Brent, но неделя завершается ростом благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК в пятницу составила $50,76 за баррель (-0,02% и +1,1% в четверг), июньская цена WTI - $47,71 за баррель (-0,3% и +1,1% накануне).

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года.

Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

Как отмечает аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, устойчивых идей для роста на российском рынке акций нет, поэтому попытки подняться постоянно наталкиваются на распродажи. "РусАл" сообщил об утроении прибыли в I квартале за счет роста цен на алюминий. Кроме того, компания вернула кредиторам около $1,5 млрд долга преимущественно за счет рефинансирования, что позволило немного снизить общую нагрузку.

Сектор металлургии находится под давлением даже на фоне некоторого ослабления рубля. Подросли бумаги "Газпрома" на фоне новостей о предложениях ФАС повысить внутренние тарифы на газ с 1 июля на 4%. В целом, ожидания по рынкам уже не столь оптимистичные, как были несколько месяцев назад. Дивидендные истории текущего года постепенно уходят в прошлое, а прогнозы пока не обещают существенного улучшения в экономике.

Закрытие дня и недели по индексу ММВБ ниже 2000 пунктов усилит краткосрочный тренд на снижение, целью которого выступают весенние минимумы.

Замедление инфляции в США в апреле несколько снижает вероятность изменения ставки ФРС на июньском заседании. Впрочем, накануне вышли цены производителей, которые, напротив, ускорили свой рост в апреле, но эффект от этого может проявиться на потребительском рынке в мае. Российские активы почти не отреагировали на американские данные.

Аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Евгений Локтюхов полагает, что рынок акций снизился на фоне ухудшения настроений на мировых фондовых площадках и неспособности нефтяных котировок закрепиться выше $51 по марке Brent в условиях крепкого рубля. Акции АФК "Система" продолжили снижение на фоне новых исковых претензий, теперь со стороны Минобороны. Акции "РусГидро" растеряли весь недельный рост и вернулись к 200-дневной средней на фоне размещения допэмиссии.

Индекс ММВБ завершил неделю весьма слабо вслед за мировыми рынками. Если выходящие в понедельник данные по Китаю (промпроизводство и розничные продажи) или политические новости из США рынки не поддержат, котировки нефти марки Brent могут протестировать на прочность $50 за баррель, а индекс ММВБ - район поддержки 1965-1975 пунктов.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, продавцы акций взяли верх над покупателями на фоне повышенной волатильности сырьевых цен и вновь начавшего укрепляться рубля - инвесторы не готовы брать на себя избыточные риски. При этом они предпочитают играть в carry trade, зарабатывая на разнице процентных ставок, что вызывает в моменте еще более сильное укрепление рубля. Не помогают даже "словесные интервенции" ЦБ РФ, который на неделе заявил, что будет покупать валюту в резервы при достижении уровня инфляции в 4%, что может произойти довольно скоро.

Но текущая коррекция в акциях не является поводом для паники, а наоборот, дает возможность купить по более интересным ценам. Потенциал роста рынка в среднесрочной перспективе все еще остается высоким, особенно на фоне ускорения роста экономики, снижения ставки и растущих прибылей.

По словам начальника отдела брокерских операций Росевробанка Евгения Волкова, нефть будет оставаться волатильной до 25 мая, когда нефтедобывающие страны соберутся в Вене.

Если страны ОПЕК+ смогут удивить рынок, то Brent достигнет $55 за баррель и выше, а рубль будет тестировать уровни 55-56 руб./$1. В ином случае российская валюта быстро упадет до 59 руб./$1, а затем будет продолжать движение в район 61-63 руб./$1, где ожидается новый этап консолидации.

По оценкам аналитиков Sberbank CIB, по отношению к России инвесторы осторожничают, учитывая неблагоприятные новости для АФК "Система" и нестабильность нефтяных цен в преддверии намеченных на конец мая переговоров между участниками соглашения о сокращении добычи. АФК "Система" продолжает дешеветь на новостях, что иск "Роснефти" к холдингу будет рассматриваться в Уфе, а также известиях об иске Минобороны к дочерней компании АФК - "РТИ".

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в пятницу в откате лидировали акции "Плазмека" (MOEX: PLSM) (-4,9%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-4,5%).

Подорожали бумаги "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,3%), АО "Открытые инвестиции" (MOEX: OPIN) (+2,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+2,2%), "Иркутскэнерго" (MOEX: IRGZ) (+2,1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,9%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день составил 24,388 млрд рублей (из них 6,287 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).