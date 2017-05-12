Рубль снижается к доллару и евро на фоне слегка дешевеющей нефти

Москва. 12 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне слегка дешевеющей нефти.

Курс доллара США составил 57,14 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 9 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 62,43 руб./EUR1, повысившись на 45,75 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) выросла на 25,54 копейки, до 59,52 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне слегка дешевеющей нефти, а также в связи с фиксацией прибыли после сильного роста в предыдущие дни. Цены на нефть слабо снижаются в пятницу, но рынок завершает неделю в плюсе - подъем составляет 3,3% благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи. Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК уменьшилась на 0,06% - до $50,74 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) опустилась 0,27% - до $47,76 за баррель.

Как рассказал "Интерфаксу" начальник отдела валютных операций Росевробанка Роман Фролов, пара "доллар-рубль" на пятничных торгах стабилизировалась около отметки в 57 руб./$1 после роста в предыдущие дни. "Рынок внимательно следит за динамикой сырьевых площадок. Нефть немного понизилась, рубль отреагировал на это также небольшим снижением. Ждем заседания ОПЕК, на котором будет рассматриваться вопрос о дальнейшем продлении соглашения о сокращении добычи. На рынке нефти возможны резкие движения, что может привести к тому, что пара "доллар-рубль" также будет демонстрировать повышенную волатильность ", - подчеркивает Р.Фролов.

"Курс рубля стабилизировался, но это временное явление, связанное с остановкой роста цен на нефть. Многое будет зависеть именно от стоимости нефти, по крайней мере, в ближайшие дни. До 25 мая, когда нефтедобывающие страны соберутся в Вене, волатильность будет оставаться повышенной, поэтому пары "доллар-рубль" и "евро-рубль" могут реагировать изменением курса на 20-30 копеек в течение торгового дня", - прогнозирует начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

"Пара "доллар-рубль" после падения в предыдущие дни нашла точку опоры около уровня 57 руб./$1, немного отскочив от него. Позитивной динамике пары способствует умеренное снижение нефтяных котировок, а также ожидания покупок ЦБ РФ валюты для пополнения резервов, которые, возможно, начнутся после 25 мая", - обращают внимание аналитики компании БКС.

"Доллар США остается как будто приклеенным к отметке в 57 руб./$1, ни существенно выше, ни заметно ниже актив уйти не может. Невнятная картина в секторе нефти, отсутствие желания у инвесторов торговать в преддверии решений ОПЕК вынуждает стоять на месте и рубль. Для доллара очень важно вернуться выше 57,5 руб./$1, значимого сопротивления, откуда откроется дорога вверх, к прежним целям в области 58-58,5 руб./$1. Однако пока нефтяная драма не получила разрешения, видно, что рубль вряд ли выйдет за пределы узкого коридора", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на выходные и понедельник на 4,79 копейки, до 57,16 руб./$1, и понизил курс евро на 6,8 копейки, до 62,09 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 5,26 копейки по отношению к четвергу и составил 57,1704 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 7,74 копейки по отношению к 11 мая и составил 57,1964 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 282,373 млн, из которых $962,512 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 319,861 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 2,59 копейки к четвергу - до 62,15 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК пятницы прибавил 18,48 копейки по отношению к 11 мая и составил 62,2575 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR360,48 млн, из которых EUR167,865 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR192,6156 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных межбанковских кредитов (МБК) в пятницу снизились в сравнении с предыдущим торговым днем, в то время как среднесрочные ставки (1-6 месяцев) почти не изменились. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" упала на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 9,28% годовых (минимум с 31 октября 2014 года), ставка на семидневный срок опустилась на 2 б.п., составив 9,41% годовых (минимум с 31 октября 2014 года). Ставка на срок 1 месяц понизилась на 2 б.п. - до 9,51% годовых (минимум с 7 октября 2014 года), в то время как ставки на срок 3 и 6 месяцев не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,58% и 9,49% годовых соответственно.