Цены на золото в ближайшие месяцы будут оставаться в рамках установившегося коридора - Julius Baer

"После первого тура президентских выборов во Франции в конце апреля золото оказалось под давлением, и цены опустились более чем на 5% с высот, близких к 1 300 долл. США за унцию, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Julius Baer Карстен Менке. - Поскольку это случилось в отсутствие значительных распродаж на рынке физического золота, основной причиной может являться закрытие позиций на рынке фьючерсов. Подразумеваемая волатильность на рынке опционов, тем временем, опустилась до новых рекордных значений. В то время как премия за политический риск, связанная с французскими выборами, ушла из цены на золото, политика и геополитика остаются в центре внимания инвесторов. Исторически, эти два фактора никогда не имели длительного воздействия на цены на золото, вместо этого вызывая краткосрочные девиации от долгосрочных тенденций, если только на первый план не выходили более общие последствия для экономики или финансовых рынков. Это особенно касается политических новостей, какой на этой неделе была новость об увольнении директора ФБР. Растущая напряженность вокруг Северной Кореи является стимулом для роста бычьих настроений на рынке золота, поскольку разрастание конфликта будет влиять на настроения на финансовых рынках и в свою очередь поддерживать цены. Мы считаем, что Северная Корея является одной из причин стабильного спроса на золото со стороны инвесторов. Учитывая ограниченную перспективу укрепления доллара США и роста доходности по американским облигациям, мы полагаем, что в ближайшие месяцы золото будет оставаться в текущем ценовом коридоре, и подтверждаем свою нейтральную позицию. После президентских выборов во Франции политика и геополитика остаются в центре внимания на рынке золота. Напряжение вокруг Северной Кореи является стимулом для роста бычьих настроений на рынке золота и одной из причин, почему инвесторы сохраняют свои позиции. Мы считаем, что в ближайшие месяцы цены на золото будут оставаться в рамках установившегося коридора, и подтверждаем свою нейтральную позицию".