Ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине пятницы - Dukascopy Bank SA

"Несмотря на стабильность нефтяных контрактов, основной фондовый индикатор Московской биржи не удержался на отметке 2000 пунктов и снижается второй день подряд, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Сегодня индекс ММВБ потерял 0,9%. Индекс РТС также находится в красной зоне и опускается на 1,3% до 1092 пунктов. На европейских торговых площадках сегодня наблюдается разнонаправленное движение индексов. А американский индекс S&P500 снизился на 0,2% из-за публикации слабых финансовых результатов крупных розничных сетей за прошлый квартал. В преддверии выхода данных от Baker Hughes по изменению количество нефтяных буровых установок в США за текущую неделю цены на нефть марки Brent стабильны. Во второй половине дня значимое влияние на российский рынок акций окажет выход статистики по розничным продажам в США за апрель. Мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине дня вслед за ценами на нефть, которые могут начать снижаться на опасениях роста добычи сырья в штатах".