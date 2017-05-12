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12 мая 2017 года 16:25
Ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине пятницы - Dukascopy Bank SA
"Несмотря на стабильность нефтяных контрактов, основной фондовый индикатор Московской биржи не удержался на отметке 2000 пунктов и снижается второй день подряд, - отмечает руководитель управления торговых стратегий Dukascopy Bank SA Даниил Егоров. - Сегодня индекс ММВБ потерял 0,9%. Индекс РТС также находится в красной зоне и опускается на 1,3% до 1092 пунктов. На европейских торговых площадках сегодня наблюдается разнонаправленное движение индексов. А американский индекс S&P500 снизился на 0,2% из-за публикации слабых финансовых результатов крупных розничных сетей за прошлый квартал. В преддверии выхода данных от Baker Hughes по изменению количество нефтяных буровых установок в США за текущую неделю цены на нефть марки Brent стабильны. Во второй половине дня значимое влияние на российский рынок акций окажет выход статистики по розничным продажам в США за апрель. Мы ожидаем продолжения падения российских индексов акций во второй половине дня вслед за ценами на нефть, которые могут начать снижаться на опасениях роста добычи сырья в штатах".
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12 мая 2017 года 20:05
Рынок акций РФ завершил снижением индекса ММВБ вторую майскую неделю подряд на фоне укрепления рубля из-за выросшей нефти на статистике о сокращении запасов сырья в США, а также из-за неопределенности относительно активов АФК "Система" после иска со стороны "Роснефти" и Минобороны РФ. читать дальше
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.12 мая 2017 года 19:13
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.12 мая 2017 года 19:07
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.12 мая 2017 года 18:08
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.12 мая 2017 года 17:30
"В то время как участники рынка оценивают последние данные отчетов ОПЕК и Минэнерго США, нефтяные цены в пятницу восстанавливаются до уровней $51, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - В целом, данные отчетов стали факторами поддержки котировок: США отчитались о рекордном сокращении... читать дальше
.12 мая 2017 года 16:47
"Российский рынок акций в конце недели ушел в «красную зону», - отмечает аналитик УК «Альфа-Капитал» Андрей Шенк. - Продавцы взяли верх над покупателями на фоне повышенной волатильности сырьевых цен и вновь начавшего укрепляться рубля. Возникает такая ситуация, при которой инвесторы не готовы... читать дальше
.12 мая 2017 года 15:34
ара доллар/рубль после падения на протяжении последних трех сессий наконец-то нашла точку опоры около уровня 57, отскочив от него, отмечают эксперты БКС. Сегодня доллар прибавляет к рублю 0,35%, торгуясь на отметке 57,25. Позитивной динамике пары доллар/рубль способствует умеренное снижение... читать дальше
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.12 мая 2017 года 13:59
"Рубль сохраняет относительную стабильность в первой половине торгов пятницы. Достаточно благоприятный внешний фон для EM активов, нефть выше $50/bbl, приближение налогового периода оказывают поддержку национальной валюте. На горизонте же картина для рубля куда более интересная – пик налогов и... читать дальше
.12 мая 2017 года 13:56
налитики Raiffeisenbank сохраняют рекомендацию на покупку евробондов Russia 28 (имеющих наибольшую текущую доходность в GEM с минимальным уровнем кредитного риска), говорится в обзоре банка. читать дальше
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.12 мая 2017 года 13:13
"Нефть пока безуспешно пытается развить позитивную динамику последних двух торговых сессий, оставаясь ниже отметок $51/bbl по Brent. Заявления "очередных" сторон-участников сделки ОПЕК+ о готовности поддержать продление соглашения на вторую половину года не нашли отражения в ценах (накануне С.... читать дальше
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