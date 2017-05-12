Пара доллар/рубль вышла из краткосрочного нисходящего канала- БКС

Пара доллар/рубль после падения на протяжении последних трех сессий наконец-то нашла точку опоры около уровня 57, отскочив от него, отмечают эксперты БКС. Сегодня доллар прибавляет к рублю 0,35%, торгуясь на отметке 57,25. Позитивной динамике пары доллар/рубль способствует умеренное снижение нефтяных котировок, а также ожидания покупок ЦБ валюты для пополнения резервов, которые, возможно, начнутся после 25 мая.

Нефтяные котировки консолидируются вблизи недельных максимумов. Несмотря на вышедший вчера негативный отчет ОПЕК, которым организация фактически призналась в провале своей стратегии, инвесторы надеются, что это подвигнет производителей нефти к более активным действиям, в том числе к пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти и в 2018 году. Сейчас котировки Brent теряют 0,2%, торгуясь около отметки $50,6 за баррель.

На международном валютном рынке наступило затишье, индекс доллара, установив вчера новый трехнедельный максимум около уровня 99,9, откатился, и сейчас торгуется без существенных изменений на отметке 99,62. Вышедшие вчера позитивные данные о рынке труда США и негативные об инфляции, показавшие ее ускорение, убеждают инвесторов в том, что повышение ставки в лучшем случае будет идти уже обозначенными ФРС темпами.

Пара евро/доллар отскочила вчера от нового трехнедельного минимума, установленного чуть ниже уровня 1,084. Похоже, падение, вызванное фиксацией позиций после окончания выборов во Франции, иссякло, рынок стабилизировался в коридоре 1,085–1,090 в ожидании каких-либо значительных факторов для дальнейшего движения. Важной поддержкой для пары является уровень 1,082. Сейчас евро прибавляет к доллару 0,15% около отметки 1,0875.

С технической точки зрения, пара доллар/рубль вышла из краткосрочного нисходящего канала, в котором она понижалась с прошлой пятницы. Так как ускорения роста после этого не произошло, высока вероятность, что это был ложный выход, поэтому лучше дождаться обновления вчерашнего максимума 57,37, либо закрытия часовой свечки выше этого уровня.