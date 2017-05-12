EUR/USD краткосрочно будет в диапазоне 1,082-1,094 - "Нордеа Банк"

"Доллар на глобальном рынке относительно стабилен в ожидании данных по инфляции в США. Несмотря на сохраняющиеся вопросы к последней американской статистике, рынок оставляет без сомнений повышение ставки на июньском заседании ФРС. Вместе с тем больший интерес испытывается к дальнейшей судьбе программы фискальных стимулов команды Д. Трампа. Пока в этом вопросе определенное "затишье". Пара EUR/USD краткосрочно будет в диапазоне 1,082-1,094", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.