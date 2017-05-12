Ожидаемый торговый диапазон – 57-57,50 руб./доллар - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"В пятницу рубль стабилен относительно доллара, торгуется вблизи значения 57,20 руб./доллар. В моменте поддержку российской валюте оказало повышение цен на нефть – нефтяные котировки подступали к отметке 51, однако не смогли пока закрепиться и снизились в район 50,70. Сырьевые валюты по-прежнему остаются уязвимыми. При этом вполне уверенно чувствует себя доллар, поддержку которому продолжают оказывать комментарии чиновников ФРС США, подтверждающие ожидания повышения ставки в июне. Вероятность реализации такого сценария сейчас оценивается рынком выше 90%. Сегодня выходит большой блок макроэкономической статистики, которая может оказать влияние на планы Федрезерва по ужесточению кредитно-денежной политики. В частности, будут опубликованы значение индекса потребительских цен за апрель и данные по розничным продажам в США. В марте значение индекса потребительских цен снизилось, что стало поводом для сомнений относительно роста базовой инфляции. Ожидаемый торговый диапазон – 57-57,50 руб./доллар", - комментирует ситуацию руководитель дирекции финансовых рынков Уральского банка реконструкции и развития Владимир Зотов.