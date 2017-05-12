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12 мая 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром просел ниже 2000 пунктов по ММВБ на фоне забуксовавшей в росте нефти

Москва. 12 мая. Рынок акций РФ утром в пятницу просел ниже 2000 пунктов по индексу ММВБ и ниже 1100 пунктов по РТС на фоне ослабления рубля из-за забуксовавшей в росте нефти; в лидерах отката выступают бумаги "Башнефти"и АФК "Система".

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1996,33 пункта (-0,3%), индекс РТС - 1099,06 пункта (-0,6%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар подрос до 57,22 рубля (+0,17 рубля).

В лидерах отката выступают рублевые акции "Башнефти" (-3,1%), АФК "Система" (-2%, до 13,48 рубля - минимум с января 2015 года), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-1,2%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-2%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-1,3%).

Выросли бумаги "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,3%), "РусАла" (MOEX: RUALR) (+2,2%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,5%).

Поддержку акциям "РусАла" оказал отчет за первый квартал по МСФО, согласно которому скорректированная чистая прибыль и нормализованная чистая прибыль составили $263 млн и $434 млн соответственно по сравнению с $44 млн и $207 млн в предыдущем квартале.

Снижение индексов в пятницу преобладало в Азии, а Европе динамика смешанная (FTSE подрос на 0,2%, CAC 40 просел на 0,1%), минусуют американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены не смогли сходу преодолеть рубеж $51 за баррель Brent, но неделя завершается ростом благодаря сигналам о сокращении товарных запасов углеводородов в США и надеждам на продление договоренностей ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении нефтедобычи.

Стоимость июльских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в пятницу составила $50,79 за баррель (+0,04% и +1,1% в четверг), июньская цена WTI - $47,86 за баррель (+0,1% и +1,1% накануне).

Министр нефти Алжира Нуреддин Бутарфа и его коллега из Ирака Джаббар аль-Луайби заявили в четверг, что все члены ОПЕК и их партнеры, не входящие в картель, поддерживают продление соглашения об ограничении добычи нефти сроком на 6 месяцев, то есть до конца 2017 года.

Решение по вопросу о продлении соглашения будет принято на очередном заседании ОПЕК, которое пройдет 25 мая в Вене.

В апреле ОПЕК добывала в среднем 31,73 млн баррелей в сутки (б/с), таким образом, сокращение производства превысило согласованные с партнерами 1,2 млн б/с.

По словам руководителя аналитического отдела компании Grand Capital Сергея Козловского, нефть выросла на волне надежд, что ОПЕК+ предложит более значительное снижение объемов добычи с одновременной пролонгацией сделки на вторую половину года. Рубль будет получать локальную поддержку только на фоне укрепления цен на нефть. Если же они развернутся вниз, то и рубль окажется под негативным давлением.

В пятницу влияние на рынки окажут данные по объему промышленного производства в еврозоне, цифры по потребительской инфляции в США, ряд данных от Мичиганского университета и сообщение о количестве действующих буровых установок от сервисной компании Baker Hughes.

Как отмечает начальник аналитического департамента УК "БК-Сбережения" Сергей Суверов, главными новостями на финансовом рынке стали финансовые результаты "РусАла" за первый квартал, а также новость о фактическом дефолте МБА, крупнейшего государственного банка Азербайджана (дефолт по субординированному долларовому выпуску IBAZAZ'17 объемом $100 млн на фоне девальвации маната). Последнее событие заставляет пристальнее следить за кредитными рисками и динамикой рейтингов, а результаты "РусАла" в целом нейтральны - рост цен на алюминий и контроль над издержками стабилизировали финансовый профиль компании. Впрочем, риском для бумаги является возможность дальнейшей продажи пакета Михаила Прохорова (около 14% в уставном капитале), возможно, с дисконтом к текущей цене.

Минэнерго США накануне констатировало, что добыча нефти в мире будет расти быстрее, чем спрос, а рынок в обозримой перспективе останется в состоянии избыточного предложения. Тут влияние оказывают факторы запуска новых нефтяных проектов в Бразилии и Канаде, а также ренессанса сланцевой добычи в США.

Аналитик ВТБ 24 Олег Душин отмечает нестабильность аппетита инвесторов к рисковым активам.

Российские индексы подверглись влиянию "погодных изменений" на финансовых рынках, охладивших настроения "быков". Несмотря на то, что наступил сезон дивидендных покупок, майские стереотипы "Sell in may" сдерживают рост индекса ММВБ. Российским инвесторам нужно время, чтобы приобрести уверенность в собственной траектории роста, а пока они обостренно реагируют на колебания настроений на американском фондовом рынке и на споры хозяйствующих субъектов ("Роснефть" и АФК "Система").

В США фьючерсы снижаются перед выходом ключевых данных о розничных продажах. Розничный сектор был драйвером снижения американских акций в четверг, опасения возобновления коррекции за океаном сохраняет осторожность и на российском рынке. Нефтяные цены пока внушают оптимизм. Представители ОПЕК достаточно уверенно говорят о заключении сделки по продлению сокращения добычи на саммите картеля 25 мая. На этих выходных пройдут, возможно, переговоры министров энергетики Саудовской Аравии и России по этому поводу на форуме Шелкового пути "Один пояс - один путь". Этот форум откроют лидеры России и Китая.

По оценке заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, для индекса ММВБ сопротивлением в последние две недели выступает уровень 2030 пунктов, который пока не удается пройти вверх из-за укрепления рубля и "фактора АФК "Система". В четверг акции АФК "улетели" вниз к многолетним минимумам. Судя по всему, иск "Роснефти" (MOEX: ROSN) к АФК будет рассматриваться Башкирским арбитражным судом.

Драйверов для роста рынка акций РФ пока нет. Во вторник, если вдруг совет директоров "Газпрома" будет рекомендовать дивиденды свыше 10 рублей (например, 12 или 18 рублей), можно будет попробовать купить акции "Газпрома" "по рынку". Высокие дивиденды "Газпрома" будут неплохим сигналом для покупок.

На рынке акций США все спокойно, что несколько пугает в условиях нарастающей политической неопределенности. Несмотря на выборы в ряде стран мира и политический тупик в Вашингтоне, индекс волатильности VIX (индекс страха) 9 мая обновил минимум за 23 года. Инвесторы потеряли чувство страха - цены на золото упали более чем на 30% с пиковых уровней 2012 года и примерно на 10% с максимумов лета 2014 года. Аналитики Morgan Stanley оценивают вероятность рецессии в американской экономике в течение 12 ближайших месяцев в 25% (ранее вероятность была 30%), но при ухудшении статистики они быстро пересмотрят прогноз.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в пятницу просели акции АО "Плазмек" (MOEX: PLSM) (-7,6%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,5%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (-2,3%), "Аптечной сети 36,6" (MOEX: APTK) (-2,2%).

Подорожали бумаги "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,8%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 4,655 млрд рублей (из них 1,06 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER)).


Опубликовано: /Финмаркет/
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