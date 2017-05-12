До 25 мая ориентиром остаются отметки $48-52/bbl Brent - "Нордеа Банк"

"Нефть пока безуспешно пытается развить позитивную динамику последних двух торговых сессий, оставаясь ниже отметок $51/bbl по Brent. Заявления "очередных" сторон-участников сделки ОПЕК+ о готовности поддержать продление соглашения на вторую половину года не нашли отражения в ценах (накануне С. Аравия и Э. Гвинея высказались позитивно в этом ключе). Сегодня в фокусе будут данные по числу буровых от Baker Hughes, в целом же до 25 мая ориентиром остаются отметки $48-52/bbl Brent", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.