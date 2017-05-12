Среднесрочно текущие уровни по рублю смотрятся привлекательно для покупок иностранной валюты - Промсвязьбанк

"Из событий вчерашнего дня выделим интервью главы Банка России Э. Набиуллиной корпоративному изданию коммуникационного агентства EM, в котором прозвучали заявления о возможности возобновления покупок иностранной валюты в ЗВР в случае достижения цели по инфляции в 4%. Мы ожидаем, что целевые уровни будут достигнуты уже к июньскому заседанию ЦБ РФ, на котором, не исключено, может быть принято решение о возобновлении покупок валюты для пополнения резервов. Впрочем, вряд ли объем покупок будет существенным, чтобы сразу оказывать серьезное влияние на курс рубля. Более того, ЦБ обещает покупать валюту только в случае, если его операции не будут оказывать влияние на курс. Но в течение нескольких месяцев накопленным итогом будет формироваться весомая сумма покупок, что, на наш взгляд, с большой вероятностью может приостановить среднесрочный тренд на укрепление рубля. Среднесрочно текущие уровни по рублю смотрятся привлекательно для покупок иностранной валюты", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Михаил Поддубский.